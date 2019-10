A Live - Non è la d'Urso, quella di ieri sera è stata una puntata movimentata: tra la conduttrice e Marco Columbro è scoppiata un'accesa lite verbale durante lo spazio dedicato ai "Vip in miseria".

Scontro da Barbara D'Urso: Marco Columbro infuriato con la conduttrice

Nel corso della serata di ieri, 6 ottobre, al salotto di Barbara D'Urso è stato invitato a partecipare Marco Columbro. Il celebre conduttore televisivo, ormai da anni fuori dalla scena, è stato incluso nelle discussioni riguardanti le star italiane in difficoltà economiche.

Columbro non ha apprezzato affatto il modo in cui si è parlato di lui ed ha reagito molto male. A quanto pare, il conduttore era convinto di parlare di altri argomenti e quando a Live - Non è la d'Urso è stato affrontato il tema dei debiti dei personaggi famosi, Columbro si è stizzito.

L'ex conduttore di Paperissima ha attaccato la trasmissione, affermando di non avere nessun debito e, a proposito della sua casa che sarebbe stata venduta a Berlusconi, ha dichiarato che su di lui sono state raccontate molte frottole.

Barbara D'Urso non ha accettato la reazione di Columbro e ha risposto per le rime, ricordandogli di avergli dato la possibilità di smentire tutto ciò che ha riportato la stampa sul suo conto. Riccardo Signoretti e Karina Cascella hanno provato a riportare la calma in studio, provando a far ragionare Marco Columbro, ma la situazione non è migliorata. Il conduttore, infuriato, si è scagliato contro la D'Urso minacciandole di strapparle i vestiti e criticando la trasmissione, a suo dire, troppo invadente.

Agitazione in studio da Barbara D'Urso: Marco Columbro critica la serietà del programma

Ultimamente Marco Columbro ha partecipato come ospite a Mattino 5 per parlare della sua nuova vita, dopo i trascorsi televisivi e i problemi di salute che lo hanno allontanato dalle scene per anni. Il conduttore adesso si occupa di spiritualità, alieni e della gestione di un albergo. Probabilmente pensava di dover trattare gli stessi argomenti e quando invece nel salotto della D'Urso è stato coinvolto nello spazio dei Vip in miseria è andato su tutte le furie.

Barbara D'Urso gli ha risposto che invece di attaccarla avrebbe dovuto ringraziarla per la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti riguardo alla situazione economica che i giornali hanno descritto come disastrosa. Il conduttore non ha apprezzato e ha continuato a dire che quelli sono fatti suoi e ha incitato più volte la conduttrice a parlare di verità e non di Gossip, alzandosi in piedi.

La piccola rissa verbale è destinata a diventare parte della storia del programma di Barbara D'Urso: molto numerosi sono stati i commenti sui social con il pubblico che sul web si è diviso in due fazioni.