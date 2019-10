Una vita non smette di appassionare milioni di telespettatori. Di puntata in puntata, le storyline della soap opera spagnola in onda su Canale 5 e Rete 4 riescono a tenere alta l'attenzione del pubblico. Le anticipazioni dei futuri episodi italiani preparano il terreno per un avvenimento che darà scandalo: il bacio tra Carmen e Flora in una messa in scena a teatro.

Una Vita, spoiler: il racconto di Servante a Leonor

Servante maturerà l'amara convinzione di essere ormai vicino alla morte, il tutto a causa della tremenda polmonite che metterà a serio rischio la sua salute.

In pena per questa eventualità e per il sempre più concreto rischio di non rivedere Paciencia, il Gallo darà libero sfogo ai suoi ricordi e parlerà a Leonor Hidalgo di quando, molti anni fa, riuscì ad aiutare le giovanissime Martina ed Heliodora a realizzare il loro sogno d'amore proibito.

Evidentemente scossa dalla natura saffica della storia, la Hidalgo deciderà di adoperarsi al fine di realizzare un'opera teatrale liberamente ispirata alle due protagoniste chiamate in causa da Servante.

Le anticipazioni delle prossime puntate di "Una Vita" rivelano che, facendo affidamento sul supporto di Rosina, la scrittrice riuscirà anche ad individuare un impresario disponibile per rappresentare la sua opera, tutto dietro compenso economico. Una volta attenuate le perplessità di Servante, Leonor si butterà anima e corpo nella realizzazione del progetto. Una prova si renderà poi necessaria per comprendere se lo spettacolo possa essere efficace.

Anticipazioni dei nuovi episodi di ‘Una Vita’: il bacio tra Flora e Carmen provocherà scalpore

Leonor deciderà di coinvolgere nei preparativi anche Servante, ripresosi dal suo malanno. Partiranno quindi le selezioni degli attori: saranno Carmen e Flora ad ottenere i ruoli principali di Heliodora e Martina. Non mancheranno baruffe tra gli altri membri del cast, tanto da mettere a rischio la messa in scena della rappresentazione.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Servante peggioreranno nuovamente.

Le trame delle puntate di "Una Vita" andate in onda in Spagna rivelano che, nonostante tutti gli imprevisti, lo spettacolo verrà finalmente mostrato agli abitanti di Acacias. Un singolare episodio, però, causerà sgomento fra i presenti: Flora si lascerà coinvolgere del tutto dal personaggio interpretato, al punto che finirà per baciare Carmen sulle labbra.

Lo stupore sarà ben percepibile, considerando il fatto che nulla di tutto ciò fosse avvenuto durante le prove. Nel video che segue si può osservare il "momento incriminato" andato in onda sulle reti spagnole. Vi ricordiamo che le nuove puntate di "Una Vita" andranno regolarmente in onda su Canale 5 e Rete 4.