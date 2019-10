L'attrice Marina Crialesi, nota ai fan di Un posto al sole, per il ruolo di Beatrice Lucenti è stata protagonista di uno spiacevole incidente su Instagram. Negli ultimi giorni l'attrice aveva postato alcuni scatti artistici molto originali del fotografo Fabiano Meli, ma in particolare ad aver scatenato alcuni commenti decisamente sgradevoli è stata una foto postata ieri. La foto ha indubbiamente un forte impatto visivo, pur risultando decisamente casta, tuttavia ha suscitato diversi commenti negativi, alcuni decisamente pesanti a cui l'attrice ha prontamente risposto nelle sue stories.

Un pessimo commento

L'attrice si è lamentata in particolare di questo commento di un utente: "Sempre pensato che foto del genere non si addicono minimamente ad una donna che in un posto al sole si è sempre fatta vedere di classe, molto bella e seducente seppur insicura e che scivolava via come una saponetta dalle mani di bravi ragazzi come Niko e Diego... Foto del genere mi fanno pensare che sia così anche nella realtà, questo solo tu lo sai.

Sarò un pò all'antica ma penso che certi lati intimi di una donna non vadano mai mostrati in foto pubbliche". Marina ha prontamente risposto nelle sue stories ed è stata letteralmente un vero fiume in piena.

L'amaro sfogo di Marina

L'attrice, che interpreta Beatrice, ha specificato che trova assurdo che al giorno d'oggi possano esserci ancora commenti così beceri e maschilisti. In particolare è rimasta perplessa dal fatto che questi pensieri retrogradi provengano comunque da ragazzi molto giovani.

L'attrice ha cercato di raccogliere i pensieri e mantenere la calma, ma è percepibile la sua amarezza nello sfogo. La Crialesi ha continuato parlando in difesa delle donne e delle conquiste fatte sino ad oggi, che vengono praticamente azzerate da una certa tipologia di commenti.

Un uomo all'antica

Marina si è poi scagliata contro il concetto di essere all'antica per lei totalmente fuori luogo in questo contesto, concetto a cui, in questo caso, si può dare solo un'accezione negativa.

Secondo Marina tirare questo luogo comune serve solo a rimarcare solo idee negative come quelle che vedono la donna come entità che vale meno dell'uomo e che quindi dovrebbe appartenere a lui. Ha poi continuato affermando che le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti e sono libere di esprimersi a qualsiasi livello, compresa la sfera sessuale.

Pesare le parole

Marina ha concluso invitando a pesare le parole e i pensieri e ha aggiunto che la sua foto non era stata fatta per mettere in risalto il suo aspetto esteriore ma per sperimentare e ricercare altro, cercando di esplorare nuovi percorsi.