Nei prossimi episodi di Un posto al sole si entrerà nel vivo delle indagini e inizierà la caccia alla persona che ha attentato la vita ad Aldo Leone. Nella puntata che andrà in onda stasera però ci sarà un evento particolare che avrà un peso molto importante all'interno della vicenda. Delia affronterà Beatrice in ospedale e il loro incontro non sarà affatto piacevole. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas che chiuderanno questa settimana.

Beatrice umiliata da Delia

Raffaele (Patrizio Rispo) si deciderà ad affrontare Diego (Francesco Vitiello) per poter verificare i suoi sospetti, ma purtroppo il ragazzo sarà intontito e non ricorderà nulla di quanto accaduto. Nel frattempo Beatrice (Marina Crialesi) si troverà ad affrontare una situazione molto umiliante. La donna continuerà a girovagare per i corridoi dell'ospedale in attesa di notizie su Aldo (Luca Capuano) ma, sfortunatamente per lei, incrocerà Delia (Elena Vanni). La moglie di Aldo, in preda all'ira, umilierà e mortificherà Beatrice in ospedale davanti a tutti.

Cerruti nei guai

Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) si troverà a pranzo col suo amato dottor Sarti (Giovanni Caso), ma le sue insicurezze potrebbero fargli sfuggire l'occasione di abbandonarsi all'amore. Bruno gli rivelerà che si è appena rilassato in una splendida vacanza a Mykonos, dove tutto era stupendo, ma c'era una cosa che proprio non ha mandato giù. Il dottore manifesterà il suo disappunto per il fatto che molti esibissero i loro tatuaggi cosa che lui trova volgare e fuori luogo, addirittura al punto da spegnere ogni suo desiderio. Cerry, avendo il corpo ricoperto di tatuaggi, si troverà molto a disagio e cercherà di nascondere questa informazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Alice

Andrea (Davide Devenuto) cercherà di far si che Alice (Fabiola Balestriere) si scusi con la povera Mia (Ludovica Nasti), che ha avuto solo la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. La figlia di Andrea però non accetterà nessuna reprimenda e farà notare al padre quanto sia assente per lei. Per Andrea sarà un duro colpo e l'uomo cercherà di fare di tutto per recuperare. In seguito Pergolesi dovrà anche affrontare un accorato discorso di Marina (Nina Soldano) che lo richiamerà ai suoi impegni genitoriali.

Torna Anita

Nella puntata che andrà in onda venerdì 18 ottobre Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) sarà sempre più giù di morale alla stazione radio a causa della fine della sua relazione sentimentale con Alex (Maria Maurigi). Dinanzi a tale situazione, Anita (Ludovica Bizzaglia) prenderà il ragazzo di petto e cercherà di scuoterlo e motivarlo per farlo reagire ed uscire da questo stato di depressione.