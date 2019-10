Nella puntata di Live – Non è la D’Urso, che andrà in onda domenica 13 ottobre, ci sarà un ospite molto amato dagli appassionati di Un posto al sole. Stasera tra le numerose storie che verranno raccontate alla conduttrice Barbara D'Urso, ce ne sarà una che desterà particolare interesse nei fan della soap opera partenopea. In studio ci sarà Marina Giulia Cavalli, nota agli "upassini" come la dottoressa Ornella Bruni.

L'attrice parlerà di un evento molto drammatico della sua vita, ossia la morte di sua figlia Arianna, con cui lei però sarebbe attualmente ancora in contatto.

Una vita spezzata troppo presto

Franco Gatti (ex cantante dei Ricchi e poveri) la cantante Ivana Spagna e l'attrice Marina Giulia Cavalli (Ornella Bruni) riveleranno a Barbara D'urso, nello show serale in onda in prima serata su canale 5, di aver trovato un modo per poter comunicare con le persone defunte.

Marina Giulia Cavalli racconterà, in esclusiva, di essere in contatto con sua figlia Arianna, avuta dall'ex marito l'attore Roberto Alpi e morta prematuramente nel 2015 alla tenera età di 21 anni a causa di una leucemia.

Arianna le scriverebbe dall'Aldilà

Da poco Marina Giulia Cavalli, la dottoressa Ornella Bruni della soap opera Un Posto al Sole, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Dipiù, che potrebbero anticipare gli argomenti che verranno trattati stasera dall'attrice.

Marina ha dichiarato di avere imparato a sentire la voce della figlia attraverso l'ausilio di un semplice registratore. L'attrice ha rivelato di essere certa del fatto che sua figlia sia sempre con lei. Il dolore per la sua perdita era stato inaccettabile e l'aveva portata a urlare contro Dio di prendere lei e far tornare Arianna.

Tuttavia in seguito ha iniziato a ricevere dei segnali della sua presenza e adesso vuole lanciare il messaggio che esiste un modo per mettersi in contatto con l'Aldilà.

Marina ha inoltre aggiunto che le anime dei defunti si trovano in un posto meraviglioso. L'attrice si è detta consapevole del fatto che le sue parole possano incontrare molto scetticismo, ma questa è la sua realtà dei fatti. Lei ha infine dichiarato di essere attualmente serena perché ha finalmente ritrovato sua figlia.

Gli altri ospiti

Saranno inoltre in studio Asia Argento e Alba Parietti pronte ad accettare assieme la sfida delle cinque sfere.

Inoltre sarà presente per la prima volta in trasmissione Sara Tommasi, che dopo aver vissuto un periodo terribile sembra pronta a cambiare la sua vita. Infine Clizia Incorvaia, rivelerà a Barbara D'urso la sua versione dei fatti relativa al presunto tradimento con il suo migliore amico Riccardo Scamarcio.