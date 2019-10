Sfera Ebbasta è senza ombra di dubbio il giudice più controverso e chiacchierato dell'ultima edizione di X Factor. Le polemiche conseguenti alla sua nomina – molti lo hanno percepito letteralmente come 'il sostituto di Fedez', altri continuano ad attribuirgli in un modo o nell'altro una qualche responsabilità per la strage di Corinaldo – sembravano essersi quantomeno affievolite dopo i numerosi apprezzamenti ricevuti dal trapper in seguito alle prime puntate del noto Talent Show musicale di Sky Uno.

I complimenti non hanno però acuito le critiche più aspre, arrivate da altri fronti della critica musicale e televisiva, emblematico in tal senso un editoriale firmato dal noto giornalista musicale Michele Monina, in cui l'autore, ha ribattezzato Sfera Ebbasta come 'Coso-lì', facendo capire di considerarlo in tutto e per tutto inadeguato al ruolo che gli è stato assegnato la scorsa primavera. Sulla stessa lunghezza d'onda sembra essere anche Selvagia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli boccia Sfera Ebbasta: 'Non ha lo spessore, il linguaggio, la maturità e l'autorevolezza per fare X Factor'

La nota giornalista ed opinionista nel pomeriggio di due giorni fa ha letteralmente stroncato, in maniera a dir poco netta, la preparazione e quindi l'idoneità al ruolo di giudice di X Factor del Trap King di Sesto San Giovanni. Queste le parole della Lucarelli: "Lo dico con malinconia: Sfera Ebbasta non ha lo spessore, il linguaggio, la maturità e l'autorevolezza per fare X Factor.

Anche negli anni passati ci sono stati alcuni giudici a cui mancava uno o qualcuno di questi elementi, ma non si era mai visto uno che non ne possedesse nessuno, contemporaneamente".

La reazione dei fan di Sfera Ebbasta

L'opinione della Lucarelli non ha trovato però d'accordo tutti. Qualcuno ha voluto controbattere citando ironicamente Fedez, giudice del noto talent show musicale fino all'anno scorso.

"Lo spessore ce l'avrà Fedez, ok", recita infatti un commento velatamente polemico sotto al post della giudice di 'Ballando con le Stelle'. Non si è fatta attendere la replica di Selvaggia Lucarelli, che ha subito voluto controbattere con queste parole: "Fedez al confronto è un gigante".

Il commento della Lucarelli sta ovviamente suscitando reazioni di vario genere tra i fan di Sfera Ebbasta. Non tutti le stanno dando torto su tutta la linea, tuttavia anche gli utenti appassionati di trap che sembrano condividere parte del suo pensiero, non sembrano però considerare il suo giudizio in ambito musicale come degno di attenzione, emblematico in tal senso questo commento lasciato da un utente sotto la pagina Trapking.

memes: "Non è del tutto sbagliata come affermazione, ma lei deve starsi zitta".