Oggi, martedì 22 ottobre, nella nuova puntata di Mattino 5, programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci si è discusso della vita difficile dei vip inseguiti dai paparazzi. Gli ospiti in studio sono stati Maurizio Sorge, Sara Manfuso, Lory Del Santo e Riccardo Signoretti che hanno parlato di una Meghan Markle disperata in quanto non trova nemmeno un momento di privacy e dei vari scoop sulla vita sentimentale di alcuni vip, tra cui Elisabetta Gregoraci. Quest'ultima, secondo Signoretti avrebbe un nuovo fidanzato segreto che non è mai riuscito ad immortalare sulle sue pagine di Gossip.

La Gregoraci avrebbe un nuovo compagno secondo Signoretti

Nel corso della puntata di oggi di Mattino 5, Riccardo Signoretti ha rivelato lo scoop che vorrebbe avere nella sua carriera da giornalista affermato di gossip: "Mi piacerebbe tanto avere una copertina di Elisabetta Gregoraci con il suo nuovo compagno". Poi, Lory del Santo è intervenuta dicendo: "Ha già un altro? Ma non era l'imprenditore con i capelli bianchi?".

Signoretti ha prontamente risposto: "No, Lory sei indietro. Non è quello di Parma. Pare che ci sia un altro che non è ancora uscito sui giornali". Una risposta che ha incuriosito anche gli ospiti presenti in studio, in quanto non erano affatto a conoscenza di questa rivelazione e sopratutto molti di loro pensavano che era quasi impossibile che un vip vivesse una storia d'amore all'oscuro senza riflettori e telecamere.

A quanto pare, non sarebbe affatto così e tra l'altro non sarebbe soltanto la Gregoraci a vivere una presunta relazione segreta. Di chi potrebbe trattarsi?

Sorge svela alla Panicucci: 'Una tua collega è in grosse difficoltà'

Anche Maurizio Sorge ha sganciato una bomba nella puntata di oggi di Mattino 5: "Federica c'è una tua collega che è in grosse difficoltà". Federica Panicucci ha chiesto con un velo di curiosità e allo stesso tempo di discrezione: "In che senso?

Si sta separando?". Il paparazzo ha rivelato solo qualche dettaglio sulla persona coinvolta in questo succulento gossip: "E' una tua collega. Lei avrebbe già un altro. E' una persona molto amata da noi paparazzi. Posso rivelare almeno il cognome?". Dopodiché la padrona di casa è intervenuta : "No, assolutamente no Sorge non fare nessun nome e cognome. Manteniamo la privacy". Insomma la curiosità sul nome della collega della Panicucci coinvolta in questa faccenda top secret è cresciuta sempre di più, tanto che qualche utente su Twitter ha iniziato fare qualche ipotesi.

"I paparazzi parlavano forse di Pinella?" ha scritto qualcuno facendo il nome di Alessia Marcuzzi. A quanto pare, non si tratta nulla di ufficiale e a rivelare la verità del gossip sarà compito della diretta interessata.