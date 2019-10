Belen Rodriguez questa mattina 10 ottobre è intervenuta a Mattino 5. Durante il collegamento telefonico la showgirl argentina ha fatto chiarezza sulle presunte nozze-bis con Stefano De Martino e sul rapporto che ha con i paparazzi. Tutto è iniziato con la scorsa puntata, dove si parlava del rapporto tra alcuni vip ed i paparazzi. La conduttrice Mediaset in quell'occasione aveva mandato in onda uno sfogo che la Rodriguez in passato ha avuto con alcuni fotografi piazzati sotto la propria abitazione.

Dopo aver ripreso l'argomento nella mattinata di oggi e dato la possibilità all'argentina di fornire la sua versione dei fatti, era inevitabile non parlare dell'attuale situazione sentimentale di Belen.

Federica Panicucci per inoltrare l'argomento prima della fatidica domanda, ha mostrato ai telespettatori una recente Instagram Stories della Rodriguez dove mostrava una chiesa addobbata per un matrimonio.

Terminato il filmato la diretta interessata ha negato fermamente di convolare a nozze, anche se ha lasciato aperto uno spiraglio di luce.

Dopo averci girato alla larga, la padrona di casa ha rivolto in modo più esplicito la fatidica domanda alla sua ospite. A quel punto Belen ha vuotato il sacco: "Se ci sarà la proposta il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano". Una risposta che ha stupito tutti i presenti in studio ed i telespettatori.

La conduttrice argentina ha lasciato intendere che al momento non è previsto nessun rinnovo delle proposte con il ballerino partenopeo, ma qualora arriverà la proposta non si tirerà indietro. A questo punto non resta che fare il grande passo a Stefano De Martino. D'altronde la coppia da quando ha ritrovato la giusta intesa, è diventata inseparabile.

Belen Rodriguez: 'Non mi hanno mai pagato i paparazzi'

Nel salotto di Mattino 5 Belen Rodriguez, prima di parlare delle sue vicende setimentali, ha fatto chiarezza sul rapporto che ha con i paparazzi.

Prima di smentire alcune affermazioni di Maurzio Sorge, la showgirl ha ringraziato la Panicucci per averla difesa la scorsa settimana. In un secondo momento la moglie di Stefano De Martino ha precisato di non essere mai stata pagata dai fotografi per un servizio fotografico. Dalle affermazioni della diretta interessata è emerso che Belen ha deciso di restare lontana dai riflettori di sua spontanea volontà: "Io decido come mamma e come signora, di farmi un po' da parte".

Tuttavia la Rodriguez ha confessato che ultimamente non è più 'perseguitata' dai paparazzi sotto la propria abitazione, questo è senza dubbio un motivo di sollievo per lei. In passato la sorella di Cecilia e Jeremias ha sofferto molto la presenza costante dei paparazzi.