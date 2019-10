Secondo le anticipazioni, le puntate del 23 e 24 ottobre di Un posto al sole vedranno nuovi sviluppi per le storie degli abitanti di Palazzo Palladini. Giulia proverà a concentrarsi su se stessa e Diego si convincerà di essere il colpevole dell'incidente di Aldo.

Spoiler Upas, puntata di mercoledì 23 ottobre: Giulia seguirà i consigli di Angela

Nel corso della puntata di mercoledì, 23 ottobre, Cerruti sarà alle prese con il suo nuovo amore.

Il vigile, infatti, dopo aver scoperto che il dottore non gradisce i tatuaggi, si allontanerà da lui e verrà frainteso. Il dottor Sarti, comunque, gli farà una sorpresa. La situazione di Giulia, intanto, sembrerà giungere ad una svolta. Dopo aver parlato con Angela della relazione aperta che le ha richiesto Denis, la donna si convincerà delle parole di sua figlia. Per lei arriverà il momento di riprendere in mano la sua vita e concentrarsi su se stessa, senza pensare continuamente al suo uomo.

Diego sarà sempre più ossessionato dal pensiero di aver provocato l'incidente che ha ridotto in fin di vita il suo rivale in amore. Il ragazzo deciderà di parlare con la Polizia per costituirsi ed assumersi tutte le responsabilità. La Landolfi apprezzerà la determinazione di Diego e, siccome lui farà presente la sua confusione sulla sera del fatto, la donna deciderà di andare a fondo sulla faccenda.

Il commissario convocherà Beatrice per confrontarsi sui fatti: la poliziotta non sarà affatto convinta della colpevolezza del Giordano, nonostante tutto sia contro di lui.

Un Posto al sole, puntata 24 ottobre: Diego decide di parlare con la Landolfi

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di giovedì, 24 ottobre, raccontano che Raffaele non sarà affatto d'accordo con la decisione presa dal figlio.

Giordano esporrà Diego la sua perplessità, facendo presente a suo figlio che se non ha memoria di quanto è successo, non ha senso confessare. Il ragazzo, però, non sopporterà più il suo senso di colpa e per il giovane Giordano, l'unica soluzione per trovare pace sarà parlare con le Autorità dando la sua versione dei fatti e lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Diego spiegherà al padre che spesso ha pensato di voler commettere qualche sciocchezza e questo gli basta per innescare in lui tutti i dubbi del caso.

Per il giovane Giordano, la situazione si farà molto complicata. Nel frattempo proseguirà la nuova storia d'amore tra Marina e Fabrizio Rosato. L'uomo è il responsabile dell'omicidio di cui era accusato il padre della Giordano, ma l'imprenditrice, dopo la morte di Arturo, difficilmente riuscirà a scoprire la verità. Fabrizio deciderà di proporre a Marina di fare un viaggio insieme.