I Gossip talvolta spuntano all'improvviso. Infatti, dopo il presunto flirt tra l'ex tronista Giordano Mazzocchi e la bellissima ex gieffina Alessia Prete, ci sarebbe stato un altro incontro romantico tra due volti conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta dell'avvenente ex gieffino Michael Terlizzi e dell'ex corteggiatrice Marcella Niespolo. Stando alle ultime segnalazioni dell'influencer Deianira Marzano, i due sarebbero stati immortalati a cena insieme. Per ora non è nulla di ufficiale, ma le immagini dei due ragazzi sembrano parlare chiaramente, visti i loro atteggiamenti molto teneri ed affettuosi.

Deianira Marzano segnala Terlizzi insieme ad un'ex corteggiatrice

Michael Terlizzi, ex gieffino nonché figlio dell'ex naufrago e pugile Franco, sarebbe protagonista di un gossip piuttosto scottante. In queste ultime ore, stanno circolando sui social alcune immagini e video che immortalano il bel trentatreenne a cena in compagnia di una bellissima ragazza mora. La fortunata si chiama Marcella Niespolo ed è già nota al grande pubblico per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne di Maria De Filippi nel 2017.

A rivelarlo è stata Deianira Marzano, influencer partenopea nonché regina dei gossip che ha dichiarato su Instagram: "Ieri un uccellino mi ha fatto sapere che c'era una cenetta romantica tra Michael Terlizzi e Marcella Niespolo. Ma tutto a posto?". Un'indiscrezione che, pertanto, metterebbe a tacere le voci sulla presunta omosessualità del bel modello.

Chi è Marcella Niespolo

Marcella Niespolo è nata a Roma nel 1992 ed è conosciuta al pubblico per aver preso parte al noto dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi come corteggiatrice di Luca Onestini.

Quest'ultimo aveva portato Marcella in esterna fin dalla prima puntata mostrandole tutto il suo interesse. La ragazza si è era mostrata determinata, molto sicura di sé e, soprattutto, aveva messo in chiaro le cose su quello che vuole in amore, ma tutto questo purtroppo non era bastato per conquistare il bel Luca. L'ex tronista bolognese, infatti, scelse l'italo-americana Soleil Sorgé, con la quale è durata soltanto pochi mesi in quanto ha poi scoperto di essere stato tradito proprio mentre era nella casa del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda Marcella, è diventata una fashion blogger ed influencer molto apprezzata sui social, visti i suoi 360 mila follower. Attualmente studia Scienze Biologiche all'Università di Roma e circa tre anni fa aveva provato ad approdare alle ambite selezioni regionali di Miss Italia.