Gli spoiler della famosa soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Nicoletta non farà altro che pensare all'appassionato bacio scambiato con Riccardo. Così la donna rimetterà in discussione tutta la sua vita e il suo matrimonio. Successivamente, Nicoletta vorrà far chiarezza nei suoi sentimenti e deciderà di incontrare Guarnieri di nascosto, ma i due saranno interrotti dall'arrivo improvviso della signora Diamante. Di seguito le altre anticipazioni della serie televisiva.

Nicoletta si sente in colpa

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dal 28 ottobre al 3 novembre, Nicoletta si sentirà notevolmente in colpa per aver tradito suo marito, ma non riuscirà lo stesso a togliersi dai pensieri Riccardo. Più tardi, Vittorio inizierà a lavorare sulla nuova linea di abbigliamento, poiché entrerà finalmente in possesso della merce rubata al Paradiso.

Successivamente, Gabriella sarà messa a dura prova e avrà alcune difficoltà, in quanto le sarà affidato un lavoro alquanto importante e avrà paura di non essere all'altezza del compito. La donna, infatti, dovrà realizzare la nuova collezione con il marchio del grande magazzino e deciderà di chiedere una mano alla signora Agnese, ma qualcosa tra le due non andrà nel verso giusto. Gabriella sarà notevolmente turbata e disperata per il rifiuto di Agnese, ma l'intervento improvviso di Salvatore farà in modo che la ragazza si riprenda al meglio, così da concludere il suo lavoro.

Ludovica subisce un grave lutto

Ludovica tornerà improvvisamente a Milano insieme a sua madre Flavia dopo aver subito il lutto di suo padre. La famiglia Brancia di Montalto sarà infatti sconvolta dalla morte improvvisa dell'uomo. Poco dopo Ludovica si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per Riccardo. Quest'ultimo, però, sarà totalmente preso da Nicoletta e vorrà riconquistarla a tutti i costi.

Più tardi ,Ludovica e Flavia assumeranno Marcello Barbieri come autista. L'uomo cercherà di attirare l'attenzione di Roberta. Nel frattempo Gabriella si sentirà notevolmente in imbarazzo, poiché Cosimo la corteggerà in modo spietato. La donna avrà, per questo, dei problemi con Salvatore, il quale sarà sempre più geloso di lei.

Vittorio assume Agnese

Vittorio si renderà conto che Agnese è una donna decisamente abile e deciderà di assumerla al Paradiso delle signore, poiché avrà bisogno di persone di valore per la sua azienda, ma Agnese non sarà accolta molto bene da tutti al Paradiso. Marcello, infatti, sentirà Flavia e Ludovica parlare male della nuova arrivata.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Paradiso delle signore

Nell'attesa che vadano in onda i futuri episodi de Il Paradiso delle signore, è possibile rivedere alcune delle puntate già trasmesse in televisione registrandosi gratuitamente sull'apposito sito RaiPlay.it. Nella piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni video interessanti relativi agli spoiler della soap opera.