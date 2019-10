Nella giornata del 26 ottobre, Deianira Marzano ha diffuso delle indiscrezioni relative a presunte nuove frequentazioni da parte di alcuni volti noti del piccolo schermo. L'influencer, tramite delle Instagram Stories, ha riportato che ci sarebbe del tenero tra l'ex tronista di Uomini e Donne Giordano Mazzocchi e l'ex concorrente del Grande Fratello Alessia Prete.

Sui social, infatti, in queste ultime ore starebbero circolando delle immagini e un breve video che immortalerebbero i due insieme in discoteca. Di conseguenza i fan si stanno chiedendo se si tratti solo di una bella amicizia o se ci sia anche dell'altro.

Nel frattempo Nilufar Addati (ex fidanzata di Giordano) starebbe frequentando lo stilista tedesco Philipp Plein.

Deianira Marzano e le nuove presunte coppie: Giordano e Alessia, Nilufar e Philipp

Il ritorno di fiamma tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati non c'è mai stato. La giovane napoletana, ad esempio, in un'intervista ha dichiarato con fare piuttosto lapidario che i rapporti con l'ex fidanzato sono "civili" e che ogni tanto continuano a vedersi a Milano poiché hanno degli amici in comune.

Dunque, tra i due non vi sarebbe stato alcun riavvicinamento.

Anzi, stando a quanto riportato da Deianira Marzano su Instagram, avrebbero altre frequentazioni: "Ma come mai ci sono delle mie fan che insinuano che Philipp Plein abbia una storia con Nilufar perché li vedono insieme a Cannes? Ma tutto a posto? Vabbé, tanto Giordano si sta consolando con Alessia Prete".

Ovviamente, siccome si tratta di rumors ancora tutti da confermare, si attendono eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Giordano Mazzocchi e Barbara Fumagalli: non ci sarebbe alcun flirt

Soltanto pochi giorni fa era circolato un altro Gossip riguardante Giordano Mazzocchi. Il rumor era emerso quando l'ex tronista di Uomini e Donne era stato avvistato in piena notte a Milano in compagnia di Barbara Fumagalli, alla quale aveva offerto la sua giacca per aiutarla a proteggersi dal freddo della notte meneghina.

Tuttavia pare che tra di loro non ci sia una storia d'amore e soprattutto che il 23enne abruzzese dopo la fine della relazione con Nilufar Addati non abbia ancora incontrato l'anima gemella.

Alessia Prete e Matteo Gentili: amore al capolinea

Dopo una prima crisi di coppia, Alessia Prete aveva svelato di essere tornata con Matteo Gentili.

Nel mese di agosto, in occasione del trentesimo compleanno del calciatore toscano, aveva comunicato ai fan sui social che c'era stato un ritorno di fiamma, facendo al contempo una dedica molto romantica al fidanzato.

Nonostante ciò, da quel momento sulla coppia è calato il silenzio, e diversi follower hanno cominciato a chiedersi cosa potesse essere accaduto. La verità è stata raccontata nuovamente da Alessia, la quale ha detto che la storia d'amore con Matteo si è di nuovo interrotta.

L'ex gieffina non ha voluto spiegare nei particolari i motivi che hanno portato a quest'ennesima rottura, aggiungendo di essere felice da sola in questo momento e di non volere alcuna relazione. Tuttavia, chissà che dopo aver conosciuto Giordano Mazzocchi non possa ripensarci.