Gli spoiler della nota soap opera Una vita riservano molte curiosità interessanti per i telespettatori affezionati della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre, Ursula Dicenta verrà terribilmente insultata dalle donne di Acacias. Più tardi si scoprirà che Trini è incinta e tutti quanti saranno notevolmente felici per la novità, soprattutto Ramon, il quale sarà decisamente protettivo nei confronti della donna.

Nel frattempo, Samuel riceverà un'avviso di pagamento da parte della banca, pertanto dovrà pagare la somma dovuta il prima possibile per evitare che la sua casa venga pignorata. In seguito Lucia sentirà il desiderio di aiutare Samuel, ma l'uomo la ignorerà.

Lucia prova dei sentimenti per Samuel

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 6 al 12 ottobre, Ursula si troverà parecchio in difficoltà, poiché sarà svergognata da tutti gli abitanti del paese.

Frattanto, Flora avrà pietà per la Dicenta e cercherà di aiutarla. Lucia si renderà conto di essere innamorata di Samuel Alday e lo confesserà a Padre Telmo. Poi, durante la confessione, la donna rivelerà, inoltre, di voler aiutare l'Alday con i suoi problemi economici.

Susana vuole sbarazzarsi di Maria

Rosina rivelerà un'importante segreto a Susana riguardante Maximiliano: quest'ultimo, prima di sposarsi con lei, aveva avuto una storia complicata con Maria.

Subito dopo aver scoperto la vicenda, Susana deciderà di aiutare Rosina e penserà di sbarazzarsi definitivamente di Maria, così inizierà ad organizzare un piano. Più tardi Susana, con l'aiuto di Cesareo, incolperà la domestica di un furto avvenuto nei pressi della sartoria.

Trini ha la gastroenterite

Trini non si sentirà molto bene, poiché proverà forti dolori addominali. Più tardi la donna eseguirà alcune visite apposite e scoprirà che i dolori sono dovuti ad una gastroenterite. Frattanto Ramon cercherà di aiutare la donna a stare meglio. Poi eliminerà tutti i cibi dannosi per Trini e per il bambino che porta in grembo.

Lucia aiuta Samuel

Lucia offrirà a Samuel il suo aiuto e vorrà cedergli la somma di denaro ereditata. Samuel si renderà conto di avere ormai la donna in pugno e accetterà l'offerta, intimandole di non raccontare a nessuno della vicenda. Frattanto Rosina vedrà fallire il suo piano, poiché Hinigio non avrà intenzione di licenziare Maria. Infine, Iñigo svelerà un segreto riguardante il dottor Baeza.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

Nell'attesa che vadano in onda le puntate di Una Vita è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate della soap opera, sulla piattaforma dedicata si possono trovare dei video interessanti sulle anticipazioni della serie spagnola.