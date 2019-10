Pago è il personaggio che ha fatto maggiormente breccia nel cuore del pubblico durante la seconda edizione Vip di Temptation Island: la sofferenza che il sardo ha provato nel vedere Serena Enardu tra le braccia del single Alessandro e il comportamento da gentleman che ha avuto al falò di confronto, hanno conquistato davvero tutti. Se il cantante sta pian piano tornando alla normalità dopo la rottura, i suoi nuovi sostenitori chiedono a gran voce che gli venga data l'opportunità di trovare il vero amore a Uomini e donne.

Pioggia di messaggi d'affetto per Pago dopo la rottura con Serena

A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata stagionale di Temptation Island Vip, la maggior parte dei telespettatori ha deciso di schierarsi con colui che probabilmente ne è uscito con le ossa più rotte da questa esperienza: Pago. Il profilo Instagram del cantante, infatti, è stato riempito di messaggi d'affetto e di sostegno da parte di tutte quelle persone che hanno apprezzato il suo comportamento davanti alle telecamere.

Sebbene si sia trovato ad affrontare un falò di confronto molto sofferto con una Serena Enardu che non aveva il coraggio di ammettere che non lo amava più, il sardo ha assunto un atteggiamento da vero gentleman e si è defilato quando ha capito che la sua storia d'amore non poteva avere un futuro.

Ai tanti followers che si stanno complimentando con lui per come ha reagito alla rottura con la storica compagna, Pacifico Settembre (questo è il vero nome del protagonista del format Mediaset) ha risposto con un lungo post nel quale ha ringraziato per le belle parole che stanno spendendo nei suoi confronti.

Pago ha anche confermato la sua ferma volontà di andare avanti, di mettere da parte la "batosta" che ha preso in Sardegna e ricominciare prima da se stesso e poi, chissà, forse anche da un nuovo amore.

Pago spinto dai fan verso il trono di U&D

Una richiesta che in tantissimi stanno facendo sui social network dopo la fine di Temptation Island Vip, è che venga data a Pago un'altra chance in Tv per trovare il vero amore.

Se il reality di Canale 5 ha contribuito alla rottura tra il cantante e Serena Enardu (i due stavano insieme da quasi 7 anni), magari un altro programma della stessa rete potrebbe aiutare lui a voltare pagina.

Molti fan dell'artista sardo, infatti, sono convinti del fatto che il trono di Uomini e Donne sarebbe l'ideale per lui in questo momento: sebbene si sia lasciato da poco più di un mese, Pacifico potrebbe metabolizzare questa sofferenza conoscendo altre persone.

Si ricorda che, esattamente un anno fa, in rete ci fu la stessa pressante richiesta a favore di Andrea Cerioli, che si era fatto notare nel villaggio dopo aver tentato Alessandra Sgolastra. A qualche settimana di distanza dalla fine della trasmissione, Maria De Filippi accontentò il pubblico affidando la poltrona rossa al bel bolognese. Accadrà lo stesso con Pago?