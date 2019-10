Dopo sei settimane, sta per concludersi la seconda edizione Vip di Temptation Island: questa sera, lunedì 14 ottobre, verranno mostrati i tre falò di confronto finali. Serena e Pago, Gabriele e Silvia, Alex e Delia si ritroveranno faccia a faccia dopo 21 giorni e dovranno decidere se confermare le rispettive relazioni oppure dirsi addio.

Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, pare che due di queste tre coppie siano destinate a lasciarsi, mentre soltanto Belli e la Duran dovrebbero uscire dal programma ancora insieme.

Addio vicino per Serena e Pago a Temptation

La quinta puntata di Temptation Island Vip si è conclusa con la prima parte del falò di Serena Enardu e Pago. Dopo una settimana d'attesa, il 14 ottobre finalmente si saprà com'è andata a finire tra i due che hanno una relazione ormai da più di sei anni.

La serata che precede l'ultimo appuntamento con il reality Mediaset del 21 ottobre - quando andrà in onda uno speciale che svelerà cos'è successo alle coppie dei concorrenti un mese dopo la fine delle riprese in Sardegna - sarà ricca di colpi di scena. Dalle anticipazioni diffuse da FanPage, si apprende che tutti i concorrenti ancora in gioco regaleranno emozioni e comportamenti inaspettati.

In alcuni video pubblicati in anteprima sul profilo Instagram del programma, ad esempio, si vede Delia Duran reagire malissimo ad un filmato che le è stato mostrato nel pinnettu: pare che Alex Belli si sia avvicinato pericolosamente ad una single, arrivando a darle un bacio sul collo che ha mandato su tutte le furie la sua fidanzata.

Anche Gabriele Pippo vedrà delle immagini di Silvia Tirado che non gli faranno piacere: la 26enne romana avrebbe trascorso un weekend da sogno con il tentatore Valerio, mentre il suo compagno sarebbe rientrato prima nel villaggio perché assalito da mille dubbi.

Le indiscrezioni sul finale: Belli e Duran avvistati insieme

Nei giorni scorsi sono emersi diversi rumors relativi all'ultima puntata di Temptation Island Vip.

Serena Enardu e Pago, ad esempio, si sarebbero lasciati definitivamente dopo il falò, e quest'anticipazione sarebbe sfuggita - forse involontariamente - ad uno degli autori. Gabriele Parpiglia, infatti, su Instagram ha dedicato parole d'affetto ai due sardi, e l'ha fatto tirando in ballo la sofferenza che si prova quando una coppia decide di separarsi.

Anche Gabriele e Silvia pare siano tornati a casa da soli: il figlio di Pippo Franco non avrebbe mandato giù il rapporto che la fidanzata avrebbe instaurato con il single Valerio, al quale ha dato anche un bacio a stampo durante un gioco.

Alex Belli e Delia Duran, invece, sarebbero gli unici protagonisti del programma ad aver lasciato il villaggio mano nella mano: qualche giorno fa, infatti, sul web sono circolate delle Stories che li mostravano insieme e sorridenti in un ristorante pugliese dopo la fine delle registrazioni.