Ieri sera, lunedì 14 ottobre, si è conclusa la seconda edizione Vip di Temptation Island: il pubblico, infatti, ha assistito ai tre falò di confronto che mancavano all'appello ed è stato messo al corrente degli epiloghi che hanno avuto i viaggi nei sentimenti di Serena Enardu, Alex Belli e Gabriele Pippo. Delle 8 coppie che hanno partecipato al programma quest'anno, soltanto due sono scoppiate: ben 12 protagonisti del cast, infatti, sono rientrati a casa più uniti e innamorati che mai.

Il doloroso addio tra Serena e Pago

Il falò di confronto definitivo tra Serena Enardu e Pago è forse stato il più forte emotivamente che tra quelli che hanno animato la seconda edizione di Temptation Island Vip. All'inizio della puntata che è stata trasmessa lunedì 14 ottobre, infatti, i due hanno dato vita ad un duro faccia a faccia, conclusosi con la presa di posizione del cantante e il "mutismo" dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Sebbene sia il compagno che Alessia Marcuzzi l'abbiano esortata più volte a dire se fosse ancora innamorata dell'uomo con il quale è stata per più di 6 anni, la sarda non ha spicciato parola: la rigidità della protagonista del reality, però, è venuta meno quando ha riabbracciato il single Alessandro nel villaggio dopo aver chiuso la sua lunga storia d'amore.

Quello tra Pago e Serena, però, non è stato l'unico addio al quale i telespettatori hanno assistito quest'anno: anche Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati dopi tre anni insieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

È stata la soubrette a troncare la relazione con il romano, dopo averlo visto flirtare palesemente con la giovane tentatrice Zoe.

Gli amori che hanno resistito alle tentazioni

Per due coppie che sono scoppiate durante Temptation Island Vip, altre sei hanno riconfermato il sentimento che professavano di provare prima dell'inizio delle riprese. I primi a lasciare insieme il programma, sono stati Ciro Petrone e la compagna Federica; iconica resta la corsa che l'attore ha fatto sulla spiaggia per riabbracciare la fidanzata a soli due giorni dal via delle registrazioni.

Anche Damiano Er Faina e Sharon sono rientrati a casa mano nella mano: la forte gelosia del ragazzo aveva spinto la sua dolce metà a chiudere con lui dopo un primo falò, salvo poi ripensarci qualche giorno dopo.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi hanno avuto un percorso particolare nel format: lei ha conosciuto molti tentatori ma, ad un certo punto, si è resa conto con il fidanzato era l'unico con il quale voleva stare.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno dato vita ad uno dei confronti più emozionanti della seconda edizione: i due si sono promessi rispetto e amore davanti ad una commossa Marcuzzi.

Ieri sera, durante l'ultima puntata, anche Alex Belli e Gabriele Pippo hanno riabbracciato le loro compagne, Delia Duran e Silvia Tirado, ed hanno perdonato i pericolosi avvicinamenti che hanno avuto rispettivamente con i single Riccardo e Valerio.