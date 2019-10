Dopo Ida Platano e Riccardo Guarnieri, altri due protagonisti del Trono Over hanno lasciato Uomini e donne per viversi lontano dalle telecamere. Pamela Barretta ed Enzo Capo, nonostante le discussioni e la gelosia, poche ore fa hanno dimostrato di stare benissimo insieme: sul profilo Instagram dell'ex dama, sono state pubblicate le prime foto di coppia e una romantica dedica.

Pamela lascia U&D con un dubbioso Enzo

Il Trono Over di Uomini e Donne, in queste settimane deve fare i conti con gli addii di molti suoi storici protagonisti: oltre a Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, altri due volti noti del programma hanno deciso di non partecipare più alle registrazioni.

Al termine della puntata che è stata trasmessa oggi, mercoledì 30 ottobre, il pubblico ha assistito al lieto fine tra Pamela Barretta ed Enzo Capo: in un modo sicuramente meno romantico rispetto a quello dei loro "colleghi", la dama e il cavaliere hanno comunicato a tutti la loro intenzione di continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere.

Sono stati in tanti a mettere in discussione questa coppia e soprattutto il suo futuro: il napoletano, infatti, non è sembrato molto convinto nel lasciare la trasmissione, tant'è che gli opinionisti l'hanno accusato di inventarsi delle scuse pur di restare in studio.

Dopo un lungo botta e risposta, però, la pugliese e il nuovo compagno hanno deciso di abbandonare U&D e provare a conoscersi meglio lontano dai riflettori.

Pamela innamorata di Enzo: la dedica su IG

A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata che ha registrato, Pamela ha pubblicato su Instagram le prime foto con il fidanzato, accompagnandole con una dedica che ha emozionato davvero tutti quelli che l'hanno letta.

Sotto a tre scatti che la ritraggono molto vicina al suo Enzo, la Barretta ha scritto: "Io penso che ci siamo scelti il primo giorno che i nostri occhi si sono incontrati per la prima volta".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Insomma, la storia d'amore nata a fatica nel Trono Over, sembra proseguire a gonfie vele lontano dalle telecamere: la pugliese, infatti, appare felice e sorridente anche nelle tante Stories che carica sul suo profilo ogni giorno.

La bella brindisina, però, non è l'unica ex protagonista di Uomini e Donne ad aver ufficializzato sui social network la sua nuova relazione: anche Ida Platano, nella giornata di ieri, ha condiviso con i suoi tantissimi followers un selfie che si è scattata con Riccardo Guarnieri quando sono tornati insieme.

La parrucchiera, che ha deciso di dare una seconda possibilità all'ex fidanzato, ha usato bellissime parole per confermare che il ritorno di fiamma che sta vivendo, non è altro che un modo per guardare al futuro senza avere mai dei rimorsi.