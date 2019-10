La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì in America, si appresta a battere l'ennesimo record. Già noto come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi, il telefilm raggiungerà - con la 16x08 - i trecentocinquanta episodi. Un numero considerevole che si associa ad ascolti altrettanto sorprendenti.

Le prime puntate dell'edizione 2019/2020 hanno infatti battuto le Serie TV concorrenti aggiudicandosi, per cinque settimane di fila, il titolo di telefilm più visto della serata.

Forte di un riscontro sempre positivo, la ABC ha quindi rilasciato la sinossi ufficiale dell'ottavo episodio.

Una puntata speciale che i membri del cast e della produzione hanno festeggiato, alcune settimane fa, con un party organizzato dalla produttrice della serie Shonda Rhimes.

Trama Grey's Anatomy 16x08: Meredith Grey ripercorre il suo passato

La 16x08 di Grey's Anatomy, intitolata "My Shot", andrà in onda giovedì 14 novembre e seguirà le avventure della protagonista ancora alle prese con le conseguenze della frode assicurativa.

Meredith, attualmente in prigione per non essersi presentata in tribunale, affronterà la commissione medica.

Come mostrato nel corso dei precedenti episodi, la Grey ha infatti ricevuto un richiamo ufficiale a causa del suo comportamento. Una situazione che verrà definitivamente chiarita nell'ottavo episodio quando verrà deciso il futuro lavorativo della protagonista. Prima della consueta pausa invernale, infatti, la storyline che ha coinvolto Meredith Grey nella prima parte della sedicesima stagione verrà archiviata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ecco la trama ufficiale dell'episodio scritto da Meg Marinis e diretto da Debbie Allen (Catherine Fox): "Meredith si trova di fronte al consiglio medico, ma poiché il suo futuro come dottoressa rimane incerto è costretta ad affrontare una situazione complessa e a ripercorrere il suo passato. Allo stesso tempo, gli specializzandi sono sotto pressione in quanto ognuno di loro ha un caso da risolvere a causa dell'assenza di alcuni strutturati."

Grey's Anatomy 350° episodio: tutti i protagonisti accanto a Meredith Grey

Se la trama ufficiale dell'ottavo episodio non fornisce ulteriori dettagli, sono le foto promozionali a regalare qualche piccola anticipazione in più.

Stando alle immagini diffuse dalla ABC pare infatti che Owen Hunt, Teddy Altman, Alex Karev, Miranda Bailey, Richard Webber e Jo Wilson presenzieranno all'incontro che deciderà il futuro della protagonista.

Accanto a Meredith, infine, anche il suo compagno Andrew DeLuca. Rimane incerta, invece, la partecipazione di Skyler Shaye nei panni di Katy Brice ossia la prima paziente di Meredith. L'attrice, pur essendo presente ai festeggiamenti per il trecentocinquantesimo episodio, non compare nella lista delle guest star.