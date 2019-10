Mancano poche ore all'uscita di 'Persona', il nuovo attesissimo album di Marracash, che arriva dopo un lungo periodo di pausa, almeno per quanto riguarda i lavori solisti.

'Status', ultima fatica discografica solista di Marracash, risale infatti al 2015. Nel mezzo c'è stata la fortunata parantesi di 'Santeria', l'album scritto a quattro mani assieme all'amico Gué Pequeno, e 'Marracash, dieci anni dopo', riedizione dell'album di debutto del rapper della Barona, originariamente pubblicato nel 2008.

Marracash in rampa di lancio con 'Persona'

Di conseguenza, come da prassi, negli ultimi giorni Marracash si è concesso ai microfoni ed alle domande dei media di settore, ma anche a quelle delle testate generaliste, sia sulla carta stampata che online.

Inevitabili quindi i quesiti sulla sua recente, chiacchieratissima, relazione sentimentale che il King Del Rap sta portando avanti da mesi con la cantante Elodie, con cui all'inizio dell'estate ha realizzato il brano 'Margarita', una delle indiscutibili hit dell'estate 2019, come testimoniano le oltre 53 milioni di visualizzazioni del videoclip ufficiale del pezzo su YouTube.

Marracash su Elodie: 'L'ultimo step verso la rinascita'

E galeotto fu il featuring, a quanto pare, dato che i due, stando a quanto più volte dichiarato da entrambi, si sarebbero conosciuti proprio in occasione della loro collaborazione musicale.

"E' successo tutto per caso – ha spiegato Marracash, rispondendo ad una domanda sulla sua relazione con Elodie – mi era stato proposto questo featuring, ho dato l'ok e lo abbiamo registrato, io ed Elodie ci siamo conosciuti dopo, per le riprese del videoclip del pezzo.

Un incastro di pianeti meraviglioso, che ci ha dato modo di conoscerci, e soprattutto di non perderci di vista. E' stato l'ultimo step di una serie di passi che ho fatto verso la rinascita. Era come se il destino avesse deciso di farmi trovare tutte queste belle sorprese lungo il mio cammino".

Nel corso delle varie interviste Marracash ha anche rivelato di aver scritto e registrato il disco in soli 3 mesi, a partire da luglio, quindi successivamente all'inizio della storia con Elodie.

I problemi mentali superati con l'aiuto di uno specialista

Quando parla di 'passi verso la rinascita' Marracash fa evidentemente riferimento al difficile periodo che ha dovuto affrontare fino a qualche mese fa.

Nel corso delle svariate interviste concesse negli ultimi giorni, il rapper si è infatti soffermato più volte sui problemi mentali con cui ha dovuto combattere nell'ultimo periodo, problemi che, stando a quanto da lui dichiarato, sarebbe riuscito a superare anche e soprattutto grazie all'aiuto di uno specialista.

Il nuovo album di Marracash sarà disponibile a partire da domani, sia in formato fisico (sia vinile che il classico CD), che digitale. Inoltre sarà ovviamente fruibile su tutte le principali piattaforme di streaming attualmente attive in Italia, Spotify in primis.