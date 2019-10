Dopo che su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui hanno confermato di essere tornati insieme, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno scelto Instagram per ufficializzare il loro ritorno di fiamma anche sui social network. Sul profilo della dama, infatti, è stata pubblicata la prima foto della coppia appena riunita, con tanto di romantica dedica di lei al ritrovato fidanzato.

Boom di 'like' per Ida e Riccardo sui social

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono sicuramente i due personaggi più amati dal pubblico di Uomini e Donne nelle ultime stagioni: la tormentata storia d'amore tra la dama e il cavaliere, infatti, ha appassionato a tal punto la gente da casa, che ogni settimana le puntate a loro dedicate fanno registrare ascolti record.

Ieri, martedì 29 ottobre, su Canale 5 è stata trasmessa la registrazione in cui la parrucchiera ha fatto dietrofront: ad una settimana esatta da quando ha detto di non provare più un sentimento per l'ex, la donna si è rimangiata tutto ed ha deciso di dare un'altra chance a questo rapporto.

A poche ore di distanza dalla messa in onda del dating-show, sul profilo Instagram della bresciana è apparsa la prima foto con il ritrovato fidanzato. A confermare il fatto che sono tanti a fare il tifo per questa coppia, sono gli oltre 145mila "mi piace" che lo scatto ha ottenuto in meno di un giorno.

Ad emozionare la maggior parte degli utenti della rete, sono state soprattutto le belle parole che Ida ha scritto sotto al post con il quale ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Riccardo anche sui social network.

"Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale", è questa la dolce dedica che la dama del Trono Over ha fatto al compagno qualche ora fa.

Armando attacca Ida e Riccardo su IG

Se sono migliaia le persone che stanno gioendo per il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, c'è anche chi non è affatto contento. Armando Incarnato, che nelle scorse settimane ha flirtato con la Platano, ha usato Instagram per lanciare più di una frecciatina velenosa ad entrambi i "colleghi" del Trono Over.

Il napoletano ha ribadito il suo pensiero sulla bresciana: "Sono stato usato, da oggi chiamatemi Cupido".

Lo sfogo che il cavaliere ha avuto sui social network, è stato ripreso dalla maggior parte dei siti di Gossip, che non hanno potuto non considerare l'attacco che l'uomo ha fatto ai due protagonisti assoluti della versione "senior" di Uomini e Donne.

Incuranti delle cose poco carine che alcuni stanno dicendo sul loro conto, i ritrovati piccioncini continuano a godersi il loro amore: lo scorso weekend, infatti, i due sono stati avvistati mano nella mano a Piazza Venezia come una coppia qualunque.