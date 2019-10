Nel corso della scorsa puntata del talent show Amici Celebrities ideato da Maria De Filippi non è passato inosservato un momento emozionante che ha visto protagonista un concorrente. Si tratta di Filippo Bisciglia, che durante una sua esibizione ha lasciato un segno profondo al pubblico. Il conduttore di Temptation Island mentre cantava il brano Portami a ballare, dedicato all’amore materno, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Finalmente è stato svelato il motivo per cui il fidanzato di Pamela Camassa ha pianto per sua madre. E’ stata la signora Elisabetta, cioè la madre dell’ex gieffino a raccontare in un’intervista di aver affrontato un periodo abbastanza difficile di recente.

Le parole della mamma di Filippo Bisciglia: ‘Ho affrontato un tumore’

Nel quarto appuntamento di Amici Celebrities andato in onda su Canale 5 mercoledì 9 ottobre 2019 in prima serata, Filippo Bisciglia si è emozionato durante una sua perfomance.

Il cantante della squadra bianca non è riuscito a non ricordare i recenti problemi di salute che ha avuto sua madre, mentre si dilettava ad interpretare la canzone Portami a ballare di Luca Barbarossa. La reazione spontanea a commovente di Filippo ha colpito molto anche la conduttrice Michelle Hunziker, che ha sottolineato che non c’è nulla di cui vergognarsi. Nelle ultime ore è stata proprio la diretta interessata, cioè la mamma del conduttore di Temptation Island a parlare della sua malattia.

Sulle pagine del settimanale Di Più TV, la signora Elisabetta dopo aver rivelato di essere stata molto male a causa di un tumore, ha aggiunto queste seguenti parole riferendosi al figlio: “Filippo è sempre stato accanto a me in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce. Per me è stata dura, più che altro perché non volevo preoccuparlo”. Sempre alla rivista edita da Cairo editore, la genitrice del 42enne, oltre a ribadire ciò che ha già detto suo figlio in diretta televisiva, cioè di aver vinto la sua battaglia, ha precisato di essere una mamma fortunata poiché la sua famiglia è molto unita.

Il conduttore romano ha lottato contro una malattia da bambino

Ebbene sì, l’ex gieffino romano ha un rapporto molto speciale con la donna che l’ha messo al mondo, e questo legame è stato rafforzato sicuramente da esperienze difficili che hanno superato insieme. Il cantante del talent show in versione vip, infatti, non ha avuto per niente un’infanzia semplice in quanto da bambino ha fatto i conti con la sindrome di Perthes, una patologia rara e invalidante che gli non ha permesso di camminare per i primi due anni di vita.

L'accaduto ovviamente è stato raccontato dalla signora Elisabetta dopo aver ripercorso le complicate tappe dei suoi problemi di salute. Per finire, la madre di Filippo Bisciglia ha affermato di essere felice di vedere suo figlio aggredire il mondo. In effetti, il compagno di Pamela Camassa è senza dubbio uno dei concorrenti più talentuosi, visto che sta sfoggiando al meglio le sue qualità canore.