Ci sono voluti più di dieci minuti a convincere Riccardo Guarnieri a leggere davanti a tutti la lettera che aveva scritto per Ida Platano. La parte finale della puntata odierna di Uomini e donne Over, infatti, è stata interamente dedicata al botta e risposta che il cavaliere ha avuto con Maria De Filippi prima di sedersi al centro dello studio. Domani, 15 ottobre, il pubblico assisterà all'inaspettata dichiarazione d'amore che il pugliese ha fatto all'ex fidanzata a quasi un anno dalla loro rottura.

Riccardo prova a riprendersi Ida: il feeling con Armando lo blocca

La puntata del Trono Over che è stata trasmessa oggi, lunedì 14 ottobre, ha avuto tre assoluti protagonisti: Ida Platano, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Prima che terminasse l'appuntamento odierno di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito all'opera di convincimento che Maria De Filippi ha fatto al cavaliere per fargli leggere la lettera che aveva scritto per la ex nei giorni precedenti.

Dopo aver sentito il racconto che il napoletano e la bresciana hanno fatto della loro settimana, fatta di telefonate e la promessa di uscire a cena la sera della registrazione, il personal trainer è apparso piuttosto scettico sul da farsi.

La conduttrice, infatti, ha esortato più volte il pugliese a portare avanti l'iniziativa che lui stesso aveva proposto alla redazione qualche giorno prima, ovvero quella di confessare a Ida il sentimento che nutre ancora nei suoi confronti.

"Non mi sembra il caso", ha ripetuto più volte Riccardo quando la padrona di casa lo spronava a mettere al corrente la Platano dell'amore che ha realizzato di provare ancora per lei.

Guarnieri, inoltre, ha fatto sapere che il feeling che è nato tra l'ex fidanzata ad Armando lo disturba parecchio: il fatto che la parrucchiera abbia acconsentito al fatto che il "rivale" frequentasse un'altra dama del parterre, proprio non gli è andato giù.

Il rimprovero di Maria a Riccardo

C'è voluto un bel po' di tempo prima che Riccardo si facesse coraggio e chiedesse a Ida di sedersi davanti a lui a centro studio. Prima di questo momento (che il pubblico potrà vedere domani, 15 ottobre), il pugliese ha opposto parecchia resistenza, facendo prevalere l'orgoglio al sentimento.

"Sara che sono testardo", ha detto a un certo punto Guarnieri.

"No, sei un cre...", ha ribattuto Maria De Filippi, trovando il consenso di tutti i presenti.

La conduttrice, infatti, ha cercato di spiegare al cavaliere che la Platano non aspettava altro che ascoltare le sue parole, mentre lui si stava facendo prendere dall'ansia e dalla paura di non essere ricambiato.

Chi ha letto le anticipazioni della puntata che è stata registrata venerdì scorso, sa già che la lettera di Riccardo non ha sortito gli effetti sperati: Ida, infatti, ha ammesso di non amare più l'ex fidanzato, che ha deciso di abbandonare Uomini e Donne definitivamente.