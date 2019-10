Giorgio Manetti potrebbe essere tornato single. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono dovute all'assenza improvvisa sui social di foto insieme alla sua compagna: gli scatti con Caterina, infatti, sono spariti, probabilmente cancellati dal bel fiorentino.

Manetti senza foto con la sua compagna: i fan sperano torni al trono over

A quanto pare, l'uomo che ha fatto perdere la testa a Gemma e a molte donne, è tornato single.

I numerosi fan che seguono Giorgio Manetti sui social hanno notato uno strano comportamento del "Gabbiano" e della sua fidanzata Caterina. Dopo un'assenza prolungata di foto reciproche, dal profilo di Giorgio sono scomparse tutte le foto in dolce compagnia. L'amore tra i due è finito? I fan sono convinti che questo possa essere un segnale per sperare un ritorno a Uomini e donne, magari proprio con Gemma.

Manetti aveva rivelato di voler uscire dal programma di Maria De Filippi ancora prima che iniziasse la sua relazione con Caterina. Il fiorentino aveva dichiarato di voler occuparsi di organizzazione di eventi e dedicare quindi il suo tempo ad attività lontane dagli schermi televisivi. La storia tra Giorgio e Gemma aveva fatto sognare moltissimi fan di Uomini e donne che fino all'ultimo, nonostante i numerosi alti e bassi della coppia, non hanno mai smesso di sperare in un lieto fine. Quando Giorgio Manetti ha annunciato il suo fidanzamento con Caterina, i sogni degli ammiratori sono naufragati.

Si spera in un possibile ritorno a Uomini e Donne con Gemma

Adesso, dal profilo Instagram di Giorgio non ci sono più le immagini che lo ritraevano con la sua compagna e molti sperano in un suo ritorno a Uomini e Donne. Gemma Galgani, intanto, ha iniziato nuove conoscenze e ha deciso di mettersi in gioco anche quest'anno, dando spazio a Jean Pierre, con il quale c'è stato anche un bacio. La torinese però, nei discorsi, e soprattutto nei litigi con Anna Tedesco, ha tirato fuori l'argomento di Giorgio facendo capire di non essergli ancora completamente indifferente.

In molti pensano che dietro i dissidi tra Gemma e Anna (amica intima di Giorgio) ci sia proprio la gelosia nei confronti del bel fiorentino.

Dopo la storia con lui, infatti, la Galgani ha tentato invano di provare ad iniziare altri percorsi, ma ogni nuova conoscenza si è rivelata fallimentare per lei. Un ritorno di Giorgio al trono over di Uomini e donne sconvolgerebbe sicuramente i piani della dama torinese e moltissimi sono i fan che sui social scrivono a proposito della speranza di un riavvicinamento della coppia che ha riempito le pagine di cronaca rosa.

Non resta che aspettare che Manetti dia una conferma o una smentita a proposito delle indiscrezioni trapelate sulla presunta fine della sua relazione con Caterina.