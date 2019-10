Il promo della penultima puntata di Amici Celebrities ha anticipato molte delle novità che saranno proposte al pubblico mercoledì prossimo: per la prima volta da quando è iniziata la gara, tutti i concorrenti si sfideranno senza appartenere a nessuna squadra. La gente da casa, invece, potrà votare l'artista che preferisce e che vorrebbe vedere in finale: Michelle Hunziker, infatti, ha aperto un televoto che durerà fino a lunedì 14 ottobre. Il quarto giudice della quinta puntata, infine, sarà Maria De Filippi.

Tutti contro tutti in semifinale. Bianchi e Blu non esistono più

Mancano ancora un po' di giorni alla messa in onda della quinta puntata di Amici Celebrities, ma il pubblico è già stato informato di gran parte delle cose che accadranno in studio. Dopo settimane di sfide e confronti, i Bianchi e i Blu si scioglieranno: i 6 personaggi famosi ancora in gara, infatti, gareggeranno ognuno per sé, dando vita ad un avvincente tutti contro tutti.

Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia e Massimiliano Varrese, inoltre, attualmente sono protagonisti di un televoto che sarà chiuso lunedì 14, il giorno che precede la registrazione della semifinale.

In un video che è apparso sia sui social network che in Tv, Michelle Hunziker ha messo al corrente i telespettatori che da ieri (venerdì 11 ottobre) a lunedì pomeriggio potranno esprimere la loro preferenza, dando uno o più voti al talento che vorrebbero vedere in finalissima (che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere trasmessa in diretta).

Ancora non si sa quanta influenza avrà la gente da casa sulla scelta dei finalisti, ma certamente anche il parere dei membri della giuria inciderà parecchio in questa cruciale decisione che sarà presa a fine serata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Il ritorno di Maria dopo gli ascolti deludenti

Un'altra sorpresa che gli autori di Amici Celebrities hanno fatto al pubblico in vista della quinta puntata è il ritorno di Maria De Filippi in studio. Dopo essere stata la padrona di casa del suo storico talent-show per tutta la prima parte dell'edizione Vip, la scorsa settimana la conduttrice ha passato il testimone a Michelle Hunziker.

Il promo della semifinale del format Mediaset, però, ha informato i telespettatori che la presentatrice sarà il quarto giudice e, come è successo in passato con Giulia Michelini o Luca Argentero, avrà il compito di commentare le esibizioni dei concorrenti e votare soltanto durante la terza prova (la sua preferenza varrà due punti).

Il pensiero che hanno molti sulla presenza di Maria in trasmissione è che gli addetti ai lavori hanno voluto rimediare al flop di ascolti che Amici ha ottenuto mercoledì scorso (nell'unica puntata alla quale la De Filippi non ha partecipato), invitandola per ricoprire un nuovo ruolo, assolutamente inedito per lei.