La storia d'amore tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez è giunta al capolinea: a confermare i rumors che sono circolati in rete nei giorni scorsi, è stato l'ultimo numero di "Spy", quello uscito venerdì 4 ottobre. Stando a quello che sostengono i bene informati, sarebbe stata l'influencer a lasciare il fidanzato in seguito ai continui litigi che c'erano tra loro: gli amici dell'ormai ex coppia, però, non sembrano convinti del fatto che questo addio sia definitivo.

Le ragioni della rottura tra Soleil e Jeremias

Dopo giorni di Gossip e indizi che i fan hanno raccolto sui social network, sembra essere arrivata la conferma definitiva dell'addio tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez. Il numero di "Spy" che è uscito oggi, 4 ottobre, informa i curiosi della drastica decisione che ha preso la ragazza non molto tempo fa: dopo quasi otto mesi d'amore, la giovane avrebbe lasciato il compagno per un motivo per ben preciso.

La rivista scandalistica, dunque, sostiene che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia mollato il fidanzato a causa delle troppe litigate che c'erano tra loro nell'ultimo periodo: il fratello di Belen, perciò, ha subito la scelta della sua dolce metà senza alcuna possibilità d'appello.

A far nascere i primi sospetti su un ennesimo momento 'no' della coppia sono state le frasi sibilline che l'argentino ha pubblicato qualche giorno fa su Instagram.

"La corsa è con te stesso", ha digitato l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi in una Stories apparsa sul suo profilo dopo un lungo periodo d'assenza.

Soleil, invece, non ha ancora commentato la voce che la vuole di nuovo single: in questi giorni, però, l'influencer si è mostrata esclusivamente accanto a parenti e amiche, con la quali si è anche concessa un breve soggiorno in una spa per rilassarsi tra un impegno di lavoro e l'altro.

Jeremias tace sulla fine della storia con la Sorgé

Se i giornali di gossip sono certi del fatto che Soleil abbia lasciato Jeremias, i diretti interessati ancora non si sono esposti per confermare o smentire questa indiscrezione. Sono mesi, però, che sul web si rincorrono le voci sulle ripetute crisi che hanno colpito la coppia nata durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi: quest'estate, per esempio, i due avevano smesso di seguirsi su Instagram dopo una brutta lite avvenuta in vacanza in Sicilia.

Dopo un periodo di lontananza, però, la Sorgé aveva ufficializzato il ritorno con il fratello di Belen con dei video girati nella casa milanese nella quale sono andati a convivere a settembre.

Stando a quello che riporta "Spy", però, le discussioni tra l'argentino e la influencer non sarebbero finite, anzi sarebbero diventate la causa della loro chiacchierata rottura.