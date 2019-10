E' morto Beppe Bigazzi. Il protagonista di molte edizioni de "La Prova del Cuoco" con Antonella Clerici era nato a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, nel 1933 ed è scomparso nelle scorse ore all'età di 86 anni. Grande esperto di gastronomia, Bigazzi aveva iniziato a farsi conoscere dai telespettatori a metà degli anni novanta apparendo nella rubrica “La borsa della spesa” all'interno del noto format Unomattina.

Dal 2000, per varie edizioni, è stato co-conduttore insieme ad Antonella Clerici del noto format gastronomico del Mezzogiorno di Rai 1, trasmissione alla quale tornò per un breve periodo nel 2013 dopo un'esternazione culinaria poco gradita al pubblico da casa.

Addio a Beppe Bigazzi: è stato dirigente d'azienda, scrittore e personaggio televisivo

Prima di diventare un noto personaggio televisivo di Rai 1, Giuseppe Bigazzi ha condotto una brillante carriera dirigenziale in importanti società italiane.

Dopo aver iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo, quale redattore del mensile "Il Nuovo Osservatore" diretto da Giulio Pastore, nel 1968 Bigazzi viene nominato vicesegretario generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno oltre che membro di alcuni comitati per la pianificazione economica. Nel 1970 viene assunto all'ENI dove sarà impiegato fino al 1993, anno in cui andrà definitivamente in pensione.

In questo lasso di tempo, all'interno dell'Ente Nazionale Idrocarburi assume i ruoli di direttore delle relazioni estere e di direttore generale.

In seguito Beppe Bigazzi assume anche il ruolo di amministratore delegato della Lanerossi e di presidente di numerose società quali Maserati, GEPI, Tirsotex e Innocenti. Nella seconda metà degli Anni '80 è amministratore delegato dell'AGIP Petroli e agli inizi degli Anni '90, nei suoi ultimi anni lavorativi, diviene presidente dell'AGIP Coal e di una cinquantina di società controllate da Agip.

La partecipazione a 'La Prova del Cuoco'

Benché nella sua vita abbia svolto ruoli dirigenziali di prim'ordine, Beppe Bigazzi ha iniziato a farsi conoscere soprattutto con la partecipazione alla trasmissione televisiva "La Prova del Cuoco" condotta da Antonella Clerici su Rai 1.

La partecipazione al noto contenitore gastronomico della rete ammiraglia Rai fu però interrotta nel 2010 da una spiacevole controversia.

Nel corso di un puntata, infatti, l'esperto di gastronomia aveva dichiarato che un tempo i contadini delle sue zone erano soliti anche cibarsi di gatti. Questa esternazione suscitò l'immediato sdegno dei telespettatori tanto da costringere la Rai ad allontanarlo dal programma. Bigazzi, comunque, tornerà a far parte del cast della trasmissione nel 2013.