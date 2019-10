È finita tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando l'argentino è tornato attivo sui social network dopo un lungo periodo d'assenza. Se l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne da tempo si mostra solo in compagnia di familiari e amiche, il fratello di Belen si è fatto vivo con un messaggio che non lascia presagire a nulla di buono per la sua chiacchierata storia d'amore.

Jeremias e Soleil: si parla ancora di rottura

Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra due ex protagonisti dell'Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Dopo un periodo d'assenza dai social network, il giovane si è palesato su Instagram con un messaggio che lascia intendere che tra lui e la compagna le cose non vanno affatto bene.

Nelle Stories dell'argentino, poche ore fa è apparsa la seguente frase: "La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso".

Stando a queste criptiche parole, il fratello di Belen potrebbe aver messo un punto al lungo tira e molla con l'ex corteggiatrice di Uomini e donne; sono tante, infatti, le volte in cui le riviste di gossip hanno riportato la notizie di una crisi in corso tra i due ragazzi, tutte superate fino a poco tempo fa.

Oggi, 1 ottobre, l'ex concorrente del GF Vip ha deciso di farsi vivo sui social con un pensiero che potrebbe anticipare l'annuncio della fine dell'idillio con l'influencer che, dopo un lungo soggiorno a Roma dai genitori, è rientrata a Milano solo per poche ore.

Come documentano le foto e i video che sta pubblicando su IG di recente, Soleil è subito ripartita per qualche giorno in una spa con un'amica: questo breve periodo di relax che la giovane ha deciso di concedersi, non coinvolge il fidanzato (ex?) Jeremias.

Tira e molla infinito tra la Sorgè e il fratello di Belen

Le voci su una presunta rottura tra Jeremias e Soleil, hanno impazzato sui siti di gossip per tutta l'estate: sono state almeno tre le volte in cui i due ragazzi si sono allontanati ed hanno portato molti a pensare che si fossero lasciati.

Dopo settimane di indiscrezioni mai confermate, però, la Sorgè ha sempre usato i social network per informare i fan di stare ancora insieme all'argentino: a fine agosto, per esempio, la coppia si è mostrata felice e sorridente nella casa dove hanno cominciato a convivere a Milano.

Il blog "Vicolo delle News", però, fa sapere che è da un bel po' di tempo che l'influencer non si fa vedere vicino al fidanzato: il bel Rodriguez, invece, alla compagnia della sua dolce metà, ultimamente preferisce quella della sorella Cecilia e degli amici.

È davvero tutto finito tra i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi?