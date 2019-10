La nuova edizione di Pechino Express arriverà su Rai 2 nel 2020 e promette emozioni davvero da non perdere. Il Reality Show dedicato all'avventura sta per tornare sul piccolo schermo con la promessa di un'edizione senza precedenti, grazie anche alle dieci coppie che sono state scelte per animare le puntate del tanto atteso programma televisivo. I protagonisti dovranno affrontare le insidiose tappe che li porteranno in un viaggio avventuroso alla scoperta della Cina.

Stiamo parlando di venti concorrenti, divisi in dieci coppie, tra cui spiccano una serie di nomi molto conosciuti, tra cui anche ex protagonisti del Grande Fratello e di Uomini e Donne.

I venti protagonisti di Pechino Express 2020

Sono stati svelati i venti nomi ufficiali che parteciperanno alla nuova edizione di Pechino Express. Secondo quanto riportato sul web non tutte le coppie partiranno insieme, ma alcune potrebbero aggiungersi nel corso delle puntate.

Gli autori hanno finalmente svelato le dieci coppie che dovranno affrontare una serie di avventure in Cina. Ci saranno Asia Argento [VIDEO] e Vera Gemma, che formeranno la coppia delle "figlie d'arte", Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi come coppia di "wedding planner", Nicole Rossi e Jennifer Poni che saranno la coppia delle "collegiali", Max Giusti e Marco Mazzocchi per la coppia di "gladiatori" e Luciano Punzo e Gennaro Lillio per la coppia dei "guaglioni".

Ma non finisce qui: presente anche la coppia "padre e figlia", formata da Marco Berry e Ludovica Marchisio, la coppia di "inseparabili" formata dai gemelli Two Twins, la coppia dei "palermitani" formata da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, la coppia delle "top" formata da Dayane Mello e Ema Kovac e la coppia "mamma e figlia" formata da Soleil Sorge e Wandy Kay.

La nuova edizione di Pechino Express promette sorprese

Mancano davvero pochi mesi all'inizio della nuova edizione di Pechino Express, che partirà all'inizio del 2020.

Dopo un anno di assenza dovuto al calo di ascolti delle precedenti edizioni, gli autori si aspettano un ritorno con il botto, grazie anche alla scelta di queste dieci coppie molto particolari. Lo scopo è stato quello di scegliere un cast molto promettente, così da cercare di tornare al successo delle prime stagioni. Il cast ufficiale è stato svelato direttamente dalla pagina ufficiale del reality show di Rai 2, per soddisfare il desiderio dei fans del programma di scoprire chi parteciperà a questa nuova edizione.

Per il momento i telespettatori sembrano essere molto soddisfatti per i personaggi che sono stati scelti. Da alcuni di loro ci si aspetta una serie di grandi emozioni. Non ci resta che attendere l'inizio del programma per scoprire se la scelta del cast porterà a raggiungere l'obiettivo degli autori.