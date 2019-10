Le puntate di Una vita che andranno in onda sabato 26 e domenica 27 ottobre saranno incentrate su Lucia, la quale ha appena appreso di essere figlia di due fratellastri: la giovane ne è rimasta ovviamente sconvolta, ma a turbare particolarmente il suo animo ci sono anche tutte le persone del quartiere che, ormai, l'hanno ripudiata proprio a causa delle sue origini. Celia e Felipe sono molto preoccupati per lei e per tale ragione la esortano a rinunciare all'eredità, in modo da essere reintegrata all'interno della società.

La giovane, però, sarà profondamente turbata da tutta questa situazione, pertanto deciderà di sparire per un po' nascondendosi in soffitta. Dopo parecchia preoccupazione Celia e Felipe la troveranno e sua cugina si scuserà per non esserle stata accanto come avrebbe dovuto.

Anticipazioni sabato 26 ottobre: Lucia tra due fuochi, non sa che decisione prendere sull'eredità

Nel corso dell'episodio di Una Vita di sabato 26 ottobre assisteremo alla disperazione di Lucia.

La giovane, purtroppo, non sa che fare: da un lato avrà sua cugina e Felipe che le consiglieranno di rinunciare all'eredità dei Marchesi di Valmez, in modo che i concittadini apprezzino il suo rifiuto e la reintegrino all'interno della società, dall'altro lato invece ci saranno Samuel e Padre Telmo che, con obiettivi differenti, le diranno di accettare il denaro.

Samuel, ovviamente, ha interesse di prendere possesso di quei soldi in modo da risollevare, una volta per tutte, le sue finanze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Padre Telmo, invece, nel corso di una confessione con il priore Espineira, gli confesserà il suo piano: l'uomo, infatti, vorrebbe convincere Lucia a donare tutto il denaro alla sua parrocchia.

Una Vita domenica 27 ottobre: l'Alvarado si rifugia in soffitta

Intanto, però, la ragazza sarà sempre più turbata e seguito degli ultimi accadimenti inizierà a mettere in dubbio anche la sincerità di Samuel, non sapendo davvero di chi si possa fidare realmente.

La puntata di Una Vita di domenica 27 ottobre sarà dunque incentrata sulla sua scomparsa: Lucia deciderà di sparire per un po' in modo da prendersi del tempo per riflettere. Celia e Felipe si preoccuperanno moltissimo e per tale ragione si metteranno immediatamente alla sua ricerca, rendendosi conto dopo un po' di tempo che la ragazza si è rifugiata in soffitta.

Lucia trascorrerà lì la notte e all'indomani avrà un confronto con Celia: la giovane si scuserà con sua cugina per non esserle stata accanto come avrebbe voluto e per tale ragione le dirà che, d'ora in poi, si mostrerà molto più comprensiva nei suoi riguardi.

L'Alvarado, intanto, continuerà a non fidarsi di Samuel.