La storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, che si sono conosciuti a Uomini e donne, ha fatto sognare tantissimi fan, anche se in pochi credevano nel loro amore. I due si sono ufficialmente lasciati e a dare l'annuncio è stato proprio l'ex tronista. In molti aspettavano questa conferma perché tramite i social i segni della crisi erano piuttosto evidenti. La stessa Irene nelle sue storie aveva parlato di questa situazione difficile, lasciando intendere, però, che si trattava di una cosa risolvibile.

In realtà non è stato così e ora si ha la conferma dal diretto interessato Luigi che, sul suo profilo Instagram, ha ufficializzato la recente rottura con Irene spiegando che tra i due c'erano differenze caratteriali troppo grandi.

L'annuncio di Luigi Mastroianni

Le fan della coppia erano letteralmente impazzite e hanno tempestato di domande il tronista, chiedendo esplicitamente cosa stesse succedendo tra lui e Irene.

Per questo Luigi ha deciso che era il momento di annunciare la fine della loro storia d'amore e dare qualche spiegazione a tutti coloro che hanno seguito il programma. Tramite due storie su Instagram, Mastroianni ha spiegato che i due hanno attraversato un periodo molto difficile, ma prima di dare una risposta volevano entrambi essere sicuri di essere arrivati alla rottura. L'attesa è dovuta, quindi, al tempo che si è preso la coppia per capire cosa stava accadendo, cercando di non prendere in giro nessuno e di essere corretti nei confronti dei fan.

Luigi Mastroianni ha ufficialmente negato qualsiasi tradimento da parte sua, visto che alcune voci hanno fatto intendere che fosse molto vicino alla ex tronista Mara Fasone. In realtà, come lui stesso ha spiegato, questi rumors risalgono a prima della sua partenza per il Brasile, ma non hanno nulla a che fare con il viaggio o con tutti i presunti flirt che gli hanno attribuito. I due hanno tentato di darsi una seconda possibilità perché erano molto innamorati, ma anche in questo caso purtroppo non ha funzionato.

Luigi ne parla con tristezza, probabilmente perché non è stata una scelta dovuta ad un mancato sentimento, ma presumibilmente all'incompatibilità e ad una serie di problemi subentrati nella coppia nonostante i pochi mesi di relazione.

Luigi ammette che ci sono state delle mancanze

Luigi ha spiegato a tutte le sue fan che ci sono state tante mancanze che hanno spinto la coppia in una direzione di non ritorno.

Il sentimento tra i due, però, è ancora vivo e molto forte, anche se purtroppo non è stato utile per riuscire a superare le divergenze che erano emerse durante la relazione. Lui stesso ha spiegato che sono arrivati ad un punto in cui neppure il sentimento che li lega è riuscito a far superare loro le differenze caratteriali che li hanno spinti a prendere la decisione di separarsi. Tra loro rimane un grande rispetto, che l'ex tronista dichiara di avere anche nei confronti dei fan della coppia, che li hanno seguiti e sostenuti fin dal primo giorno.

Per il momento Irene Capuano non ha voluto commentare.