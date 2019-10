Nonostante ancora non sia stata registrata la nuova puntata di Amici Celebrities, sul web si continua a parlare di ciò che è successo lo scorso sabato tra Filippo Bisciglia e la conduttrice Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca capitanata da Giordana Angi, aveva accusato la produzione del talent show di non essere stata imparziale nella scelta dei brani che gli sono stati assegnati.

A quanto pare l’ex gieffino si sarebbe pentito del suo atteggiamento, dopo essere stato considerato sul web troppo arrogante e presuntuoso.

Filippo ha commentato un post sui social e senza troppi giri di parole, a chi l’ha attaccato duramente, ha fatto capire tramite una breve risposta di essersi reso conto di aver esagerato.

Riassunto seconda puntata: duro scontro tra la De Filippi e il Bisciglia

Nel corso del secondo appuntamento del programma che i telespettatori hanno visto sabato 28 settembre 2019, un componente della squadra bianca ha scatenato una vera e propria polemica.

Si tratta di Filippo Bisciglia, che in un filmato della settimana ha affermato di essere stato vittima di un’ingiustizia. In poche parole il conduttore di Temptation Island si è ribellato dietro le quinte, affermando che il grado di difficoltà dei ritornelli a lui affidati fosse maggiore rispetto a quelli dati all’avversaria Francesca Manzini.

Maria De Filippi dopo aver mostrato al pubblico le lamentele dell’ex gieffino è intervenuta difendendo i collaboratori della trasmissione, e facendo vedere tramite un altro video che le canzoni assegnate a Francesca e Filippo fossero sullo stesso livello. A quel punto il cantante della squadra bianca ha replicato alla conduttrice ammettendo di aver contato male i tempi.

Filippo risponde alle critiche di una fan

La discussione accesa tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia ha infiammato subito il web. La maggior parte dei fan del programma si sono schierati dalla parte della padrona di casa, mentre il fidanzato di Pamela Camassa è stato molto criticato. Addirittura si è arrivati a pensare che l’ex gieffino il prossimo anno non potrebbe più essere al timone del famoso reality Temptation Island, ideato proprio dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Sono stati in numerosi, coloro che su Instagram hanno fatto notare a Filippo di aver avuto un atteggiamento troppo polemico nei confronti della redazione di Amici Celebrities. Oltre a mostrarsi rammaricato in diretta televisiva per il rimprovero della conduttrice che conosce da quasi 10 anni, il romano ha espresso sui social network il suo pentimento. Di recente Filippo ad una sua follower che ha utilizzato delle parole molto dure nei suoi confronti dicendogli che sembrava il co-conduttore nell’ultima puntata del talent, ha risposto semplicemente: “Hai ragione”.