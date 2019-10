La seconda stagione di Temptation Island Vip si avvia alla conclusione e la quinta puntata, in onda lunedì 7 ottobre, mostrerà gli ultimi falò per le coppie ancora presenti nel resort sardo. Dopo l'uscita di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, oltre che di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, sono soltanto sei i protagonisti che proseguiranno il loro viaggio nei sentimenti in attesa delle decisioni finali.

E per tutti loro i problemi saranno evidenti: Pago apparirà sempre più deluso dal comportamento di Serena Enardu e non se la passerà meglio Gabriele Pippo davanti alle nuove immagini della fidanzata Silvia Tirado. Per Alex Belli, sbarcato solo alla fine della terza puntata, arriveranno alcuni video che non gradirà affatto. Per tale motivo prenderà una decisione inaspettata per raggiungere la sua Delia Duran.

Gli ultimi falò prima del confronto

Sono soltanto tre le coppie che arriveranno fino alle battute conclusive di Temptation Island Vip 2 dopo che, lo scorso lunedì, anche Anna e Stefano e Chiara e Simone hanno lasciato il programma mano nella mano. Il lieto fine purtroppo potrebbe non arrivare per Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Le anticipazioni della quinta puntata segnalano infatti che lui non sarà affatto felice delle nuove immagini della fidanzata e la attaccherà duramente contro di lei: "Raccapricciante, vergognati!" Non se la passerà meglio Pago, anche lui molto deluso per il comportamento di Serena Enardu, sempre più coinvolta dall'amicizia con il single Alessandro.

Anche per il cantante arriverà il momento dell'ultimo falò prima del confronto finale e quanto vedrà non gli piacerà affatto. In un video di anticipazioni infatti esclama: "Tu non puoi giocare con il mio sentimento di là, sapendo che fanno vedere tutto quello che stai facendo, non è un gioco".

La fuga di Alex Belli

Nella quinta puntata di Temptation Island Vip 2, che verrà trasmessa lunedì 7 ottobre, ci saranno gli ultimi falò dei fidanzati e delle fidanzate prima del weekend da sogno in compagnia dei tentatori e delle tentatrici preferite.

Per qualcuno di loro però l'avventura potrebbe finire prima del previsto. Alex Belli infatti non gradirà affatto le immagini di Delia Duran in compagnia di un ragazzo single presente nel villaggio. Eloquenti le sue parole: "Lascia giù le mani, il giochino è finito". Pochi istanti dopo il suo ultimo falò, l'attore correrà verso la parte del relais dedicata alle fidanzate per raggiungere Delia. Verrà fermato dalla redazione o, come per Ciro Petrone, anche in questo caso arriverà la squalifica?

Il viaggio dei sentimenti si avvia dunque alle tappe finali e, citando Alessia Marcuzzi nel video promo, "il tempo di trasformare dubbi in certezze è sempre più vicino".