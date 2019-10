Ieri sera è tornato in onda su Canale 5 il programma Tu si que vales, lo show del sabato sera condotto da Belen Rodriguez con la partecipazione di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Partito un po' in ritardo rispetto alla data di messa in onda iniziale, il programma è tornato ad accogliere sul suo palco una miriade di artisti (e presunti tali) che hanno cercato di conquistare il parere positivo della giuria capitanata anche quest'anno da Maria De Filippi.

Per chi non avesse seguito il primo appuntamento su Canale 5, segnaliamo che si potrà rivedere in streaming sul sito gratuito MediasetPlay ma anche in televisione sul Canale MediasetExtra.

Dove rivedere la prima puntata di Tu si que vales in streaming online

Nel dettaglio, infatti, segnaliamo che questa prima puntata di Tu si que vales in onda ieri sera su Canale 5 potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al portale gratuito MediasetPlay.it e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla trasmissione condotta da Belen Rodriguez.

In questo modo, quindi, si potrà rivedere sia l'intera puntata d'esordio di questa nuova edizione sia le singole clip riguardanti le varie esibizioni dei concorrenti che sono saliti sul palco dello show del sabato sera Mediaset.

È possibile scaricare anche l'applicazione gratuita di MediasetPlay sul proprio tablet oppure sul cellulare, così da rivedere la prima puntata di questa nuova stagione di Tu si que vales in streaming comodamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Sabrina Ferilli nuovo giudice popolare a Tu si que vales al posto della Zanicchi

Un'edizione nuova che quest'anno potrà contare sulla presenza di un nuovo giudice popolare, il quale avrà il compito di rappresentare le 'sentenze' della giuria per le varie esibizioni dei concorrenti. Dopo aver visto per svariate edizioni Mara Venier e dopo la parentesi di Iva Zanicchi, ecco che da quest'anno nelle vesti di giudice popolare è arrivata l'esuberante Sabrina Ferilli.

L'attrice romana, complice il grande feeling con Maria De Filippi, se l'è cavata benissimo alla prima puntata di questa nuova edizione dello show Mediaset. Il pubblico social ha gradito moltissimo la sua presenza e ieri sera l'hashtag ufficiale della trasmissione ha subito raggiunto le prime posizioni della classifica generale del trend topic su Twitter.

Tra gli ospiti della puntata d'esordio di ieri sera, inoltre, segnaliamo la presenza dei Modà: la band è tornata ad esibirsi dal vivo in televisione, dopo un lungo periodo di assenza, e presto lo farà anche con una nuova serie di concerti previsti in giro in tutta Italia.