Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la quinta delle sei puntate di Temptation Island Vip, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti. Un appuntamento decisamente ricco di colpi di scena, caratterizzato dai nuovi falò cui hanno partecipato le coppie rimaste in gara e anche da un nuovo confronto che questa volta ha avuto protagonisti Pago e la sua fidanzata Serena Enardu. Il quinto appuntamento con il reality potrà essere visto in replica streaming sul sito gratuito WittyTv oppure in televisione su La5.

Dove rivedere la quinta puntata di Temptation Island Vip

Nel dettaglio, infatti, si potrà rivedere questa penultima puntata di Temptation Island Vip in onda ieri pomeriggio su Canale 5 accedendo al sito web WittyTv.it e cliccando sull'apposita sezione dedicata al reality show. In questo modo, quindi, potrete rivedere la trasmissione in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa, dato che con l'applicazione free di WittyTv, sarà possibile riguardare questa quinta puntata in streaming anche da qualsiasi dispositivo mobile.

Su WittyTv, inoltre, sarà possibile rivedere anche le altre puntate di Temptation Island che sono andate già in onda nel corso delle settimane precedenti. Il reality show verrà ritrasmesso in replica anche in televisione su La5: la messa in onda di questa quinta puntata è in programma per questa sera, martedì 8 ottobre, in prime time sul canale 30 del digitale terrestre.

Un quinto appuntamento che è stato decisamente ricco di colpi di scena per tutte le coppie rimaste in gioco e che attendono di incontrarsi nuovamente nel corso della puntata finale in onda lunedì 14 ottobre su Canale 5.

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Pago dopo aver visto l'ennesimo video della sua fidanzata che dall'altra parte del villaggio si divertiva con uno dei tentatori, ha ammesso di stare male.

Pago e Serena Enardu sempre più in crisi

Il ragazzo, infatti, non sopporta l'idea di vedere la sua fidanzata che flirta con un altro uomo in questo contesto e ha dichiarato che se Serena aveva queste intenzioni era meglio che chiedeva subito un confronto con lui, così da chiarire subito la situazione ed essere così libera di fare ciò che voleva.

Al tempo stesso, però, abbiamo visto che anche Serena Enardu in questa nuova puntata del reality ha cominciato ad avere delle perplessità sul suo fidanzato, dicendo che forse se non le sono mai arrivati dei filmati che riguardano Pago è perché forse lui sta male nel vederla comportarsi in questo modo con il tentatore. Subito dopo tra i due c'è stato il falò finale che tuttavia continuerà nella puntata di lunedì prossimo.

Alex Belli furioso, tenta la fuga dal villaggio di Temptation

Al centro di questa nuova puntata con il reality show c'è stata anche la coppia composta da Alex Belli e la sua fidanzata Delia. Quest'ultima si è lasciata andare forse un po' troppo con uno dei sexy tentatori del villaggio, con il quale si è concessa un bagno in mare ricco di effusioni, abbracci e coccole. La reazione di Alex Belli non si è fatta attendere e dopo aver visto il filmato, senza pensarci su due volte, ha cercato di raggiungere la sua fidanzata dall'altra parte del villaggio, 'imitando' un po' quella che è stata la fuga di Ciro Petrone.

L'esito, però, è stato diverso: Alex è stato fermato dalla produzione e successivamente è tornato di nuovo al falò con Alessia Marcuzzi che ha cercato di farlo ragionare.