La prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore 4 si è conclusa con il matrimonio di Marta e Vittorio che finalmente hanno coronato il loro sogno d'amore. Nel corso della cerimonia, Nicoletta ha telefonato chiedendo aiuto perché Margherita stava poco bene, e Riccardo non è rimasto indifferente all'appello della donna.

Nelle puntate in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre, il giovane Guarnieri si precipiterà dalla figlia e dalla Cattaneo. Quest'ultima, però, in un secondo momento, in preda all'ira dirà a Riccardo che lo odia.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 ottobre: arriva Marcello Barbieri e nota subito Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 21 ottobre riportano che Riccardo, dopo la telefonata di Nicoletta, si recherà dalla ragazza approfittando dell'assenza di Cesare. Tutto ciò non passerà inosservato agli occhi di Silvia, la quale sarà visibilmente contrariata. La madre della Cattaneo, infatti, avrà paura di un eventuale ritorno di fiamma tra i due ragazzi dopo la tormentata storia d'amore da cui è nata la piccola Margherita.

La donna non approverà affatto l'incontro tra la figlia - che ormai sembra aver trovato una certa serenità con il marito Cesare - e Riccardo Guarnieri.

Intanto Angela Barbieri accoglierà presso la sua abitazione il fratello Marcello, appena uscito dal carcere. Questi noterà fin da subito Roberta e ne rimarrà piacevolmente colpito.

Marta e Vittorio saranno molto felici per il matrimonio celebrato da poco e si prepareranno con entusiasmo al viaggio di nozze. Purtroppo, però, arriverà una brutta notizia: al Paradiso delle Signore, lasciato nelle mani sicure del ragioniere Luciano, c'è stato un furto.

Il Paradiso delle Signore spoiler 22 ottobre: Agnese affascinata da Armando

Dalla trama della puntata che andrà in onda martedì 22 ottobre si apprende che i protagonisti de Il Paradiso delle Signore saranno alle prese con i problemi causati dalla rapina. Rocco resterà ferito nel corso del furto e Cattaneo deciderà di accompagnarlo da Agnese per poi recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. I sospetti degli inquirenti sembreranno orientarsi verso Ugo Tagliabue, il capomagazziniere.

Marta e Vittorio decideranno di rimandare la luna di miele a causa della brutta situazione venutasi a creare al grande magazzino. Tutti cercheranno di dare una mano per risollevare l'azienda, e Riccardo Guarnieri proporrà alla sorella Marta di fornire un aiuto economico ricorrendo ai suoi capitali privati: in questo modo potrà anche continuare a stare accanto a Nicoletta.

Luciano incontrerà un vecchio amico, Armando Ferraris, e Agnese ne sarà molto affascinata.

Nicoletta avrà un impeto di rabbia nei confronti di Riccardo e gli dirà di odiarlo.