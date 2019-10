Grande attesa per l'ultima puntata di Temptation Island Vip in onda questa sera su Canale 5. La sesta ed ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato dedicati ai falò finali delle coppie rimaste in gara. Per alcune di queste è giunto il momento dell'addio definitivo, come nel caso di Pago e Serena Enardu. Per chi non avesse seguito l'ultimo appuntamento con il reality show in televisione, può rivederlo in replica streaming online sul sito web WittyTv.it oppure in televisione su La5.

Dove rivedere l'ultima puntata di Temptation island Vip in streaming online e in tv

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip in onda il 14 ottobre in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv. it e cliccando sull'apposita sezione dedicata al reality show Mediaset. In questo modo, infatti, potrete rivedere sia l'intera puntata finale trasmessa stasera in tv ma anche le clip delle singole coppie che hanno affrontato il momento del falò finale.

Sarà possibile rivedere la puntata finale di Temptation island Vip anche in streaming online da tablet oppure da cellulare attraverso l'applicazione free di WittyTv, la quale vi permetterà di rivedere il reality show in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

E poi ancora la replica della puntata conclusiva di questa edizione di Temptation island Vip andrà in onda anche in prime time su La5. La messa in onda del reality è in programma per questo martedì 15 ottobre in prime time, a partire dalle ore 21.15 circa.

I confronti finali a Temptation island Vip: Pago e Serena si dicono addio al falò

I colpi di scena in questo ultimo appuntamento non sono certamente mancati. Il falò più atteso di questa seconda edizione 'Vip' del reality è stato sicuramente quello che ha visto protagonisti Pago e la sua fidanzata Serena Enardu. I due, fidanzati da quasi sette anni, hanno affrontato un durissimo momento di crisi all'interno del villaggio, complice soprattutto l'atteggiamento libertino della Enardu, che si è lasciata andare (forse fin troppo) con il tentatore Alessandro.

Sta di fatto che questa sera, quando si sono rivisti al falò finale al cospetto di Alessia Marcuzzi, hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva. In particolar modo Serena ha deciso di troncare la relazione con Pago e quando quest'ultimo è andato via, ha confessato alla Marcuzzi che forse quest'esperienza le è servita per rendersi conto di non essere più innamorata del cantante. Situazione molto tesa anche tra Alex Belli e la sua fidanzata Delia: entrambi, infatti, si sono lasciati andare 'fin troppo' all'interno del villaggio e anche in questo caso il falò finale è stato decisamente serrato.

Ascolti positivi per la seconda edizione di Temptation Vip

E così si chiude questa seconda stagione del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che nel corso di queste settimane di messa in onda su Canale 5 ha registrato una media di oltre 3,3 milioni di fedelissimi spettatori, pari ad uno share che ha sfiorato la soglia del 19%. Numeri molto positivi anche se il reality ha registrato un trend in calo rispetto ai dati dello scorso anno, quando la media arrivò a superare la soglia del 22% di share.

Nonostante tutto, però, va detto che Temptation conferma di essere uno dei reality show più amati e seguiti dal pubblico non soltanto in televisione ma anche in streaming e in generale sul web. Ogni lunedì sera, infatti, l'hashtag della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi ha sempre raggiunto la prima posizione della classifica di Twitter. Il pubblico da casa si è divertito a commentare le vicende delle coppie in gara che hanno animato i lunedì sera di molti Italiani, rappresentando così un'ottima alternativa alle repliche della fiction Il Commissario Montalbano in onda su Rai 1.

Ci sarà una terza edizione con personaggi famosi? Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sul futuro del reality. Lo scopriremo, quindi, soltanto nei prossimi mesi. Di sicuro, in estate, tornerà la versione 'classica' del reality show, condotta fino ad oggi da Filippo Bisciglia (attualmente nel cast della prima edizione di Amici Celebrities).