Durante la quinta puntata di Temptation Island Vip, è andato in scena l’atteso confronto tra Pago e Serena Enardu. Al termine della diretta Gabriele Parpiglia ha pubblicato un messaggio sulla coppia che potrebbe svelare delle anticipazioni sul loro futuro.

Al termine del percorso nel reality dei sentimenti, Pago e Serena hanno mostrato di viaggiare su due binari differenti. La coppia, dopo circa 7 anni vissuti assieme, sembra essere arrivata al capolinea.

Ad influire nel percorso dell’ex tronista, è stata anche la vicinanza al single Alessandro. Ricordiamo che la coppia è arrivata in Sardegna con una crisi in atto. Tutte queste differenze nella serata di ieri, sono emerse e ognuno ha lamentato delle mancanze, all’interno del rapporto.

Nel corso della prima parte del falò di confronto, Pago ha rimproverato alla sua compagna di aver rovinato tutto. D’altro canto, Serena ha lamentato alcune lacune da parte del suo fidanzato, che ha rimpiazzato con il single Ale.

Gabriele Parpiglia: svela il risultato del falò

In queste ore tra i telespettatori c’è molta curiosità di sapere come sia andata a finire tra i due. A svelare qualche anticipazione ci ha pensato uno degli autori del programma. Gabriele Parpiglia, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato di essersi commosso di fronte al falò tra Serena e Pago. Poi ha proseguito, dicendo: “Credo che a volte, chi lascia soffre di più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Per star bene forse bisogna star male. Altrimenti si rischia l‘eterna dannazione”. Molti telespettatori nelle parole dell’autore hanno letto un ipotetico addio della coppia.

Al momento, non è dato sapere come siano andate le cose tra Serena Enardu e Pacifico Settembre. La parte finale del falò, infatti, verrà trasmessa lunedì 14 ottobre. Dunque, non resta che attendere la data della messa in onda della trasmissione e scoprire cosa sia accaduto.

Elga Enardu: frecciatina a Pago

Il comportamento di Serena Enardu è stato oggetto di numerose critiche sul web. Molti hanno accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essere stata irrispettosa verso il suo fidanzato. Durante il falò di confronto tra i due, Elga Enardu è scesa in campo sui social per difendere la sorella gemella. La sorella di Serena ha esordito così: “A parte gli scherzi le persone vere sono scomode, delle volte, però sono vere.

Gli attori non trasmettono emozioni”. Di fronte a tali affermazioni, molti telespettatori hanno pensato ad una frecciatina verso Pacifico Settembre. D’altronde Elga non ha mai nascosto di tifare per l’addio della coppia. Di recente, in un’intervista concessa al magazine di Uomini e Donne, aveva dichiarato che Serena e Pago hanno due stili di vita molto diversi.