Il rapporto tra Serena Enardu e Pago è sempre più vicino al capolinea. Durante la quarta puntata di Temptation Island Vip la coppia ha mostrato ancora una volta delle grandi mancanze. Nel corso del falò con le altre ragazze, la 43enne sarda è letteralmente sbottata dopo aver sentito un commento del suo fidanzato.

Serena attacca il fidanzato Pago

Tutto è accaduto durante il falò delle ragazze. Alessia Marcuzzi ha fatto vedere dei video di Pacifico all'ex tronista di Uomini e Donne, in cui il giovane commentava il comportamento della sua donna con il single Alessandro: "Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me.

Ho pensato che ci fosse qualcun altro".

Dopo aver ascoltato tali affermazioni, la concorrente ha avuto un duro sfogo. Serena ha spiegato di essere destabilizzata perché dopo aver avuto un'attività per 16 anni, è difficile riprendere la vita di tutti i giorni senza un’occupazione. La fidanzata di Pago ha dichiarato che le spese sono tutte sulle sue spalle: la casa, le bollette, la spesa. Problemi che fino ad oggi, sarebbero sempre stati sminuiti dal suo compagno.

Senza mezzi termini la Enardu ha confessato alla conduttrice del docu-reality, che al suo fianco vorrebbe un uomo che la aiutasse anche dal punto di vista economico. Infine, Serena ha lanciato l'affondo su Pago: "Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo".

Dunque, da quanto è emerso Serena Enardu e Pago oltre ad avere una visione della vita completamente diversa, sarebbero distanti anche per motivi economici. Chissà come reagirà il cantautore semmai ascolterà lo sfogo avuto dalla sua compagna.

Pago in lacrime per Serena

Prima dello sfogo di Serena Enardu, Pago è scoppiato è in lacrime dopo aver visto l'ennesimo video della sua fidanzata. Il concorrente dopo essere stato chiamato nel pinnettu, ancora una volta ha dovuto vedere la sua donna molto vicina al single Alessandro. Al termine dei filmati il cantautore si è chiuso in bagno ed è scoppiato in lacrime. Durante il falò con gli altri ragazzi, il concorrente con molto rammarico ha dichiarato: "Sono deluso e arrabbiato".

Pacifico è consapevole del fatto che tra Serena ed il tentatore ancora non è scattato un bacio, solamente per una questione di rispetto. Infatti, in un secondo momento ha rivelato ad Alessia Marcuzzi: "Pensavo fosse più onesta, visto che sono ancora il suo fidanzato". L'ex marito di Miriana Trevisan si è detto di essere felice per la persona che è. Poi ha confessato di avere aperto gli occhi sulla donna che ha accanto da sei anni.

Prima non lo avrebbe mai fatto perché troppo innamorato, oggi però Pacifico sarebbe consapevole che Serena non è la donna adatta a lui.