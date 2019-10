Sarà addio oppure no tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip? È questa la domanda che si stanno ponendo la maggior parte dei telespettatori da qualche ora, cioè da quando è finita la penultima puntata del reality. Il giornalista Gabriele Parpiglia, però, potrebbe aver anticipato come andranno le cose tra i due sardi: in uno sfogo che ha avuto nella notte su Instagram, l'uomo ha parlato di coppie che scoppiano e del malessere che si prova quando un amore giunge al capolinea.

Possibile anticipazione sull'ultima di Temptation: addio tra Pago e Serena

Dopo più di 6 anni insieme, sembra destinata a finire la storia d'amore tra Serena Enardu e Pago. I due protagonisti di Temptation Island Vip, infatti, sono arrivati al falò di confronto definitivo con molti problemi da risolvere e con un palese flirt di lei con un giovane single che il cantante faticherà eventualmente a perdonare.

La sensazione che hanno avuto la maggior parte dei telespettatori ieri, 7 ottobre, è che l'ex tronista di Uomini e Donne e il compagno non si amino più. La prima parte del faccia a faccia che è stato mandato in onda lunedì sera, infatti, ha portato a galla le mille incomprensioni che hanno allontanato i due negli ultimi anni, facendoli arrivare al punto di urlarsi addosso ed accusarsi reciprocamente di essere la causa scatenante della crisi che stanno vivendo.

A confermare, forse involontariamente, l'ipotesi che quasi tutto il web ha fatto sull'epilogo che avrà il viaggio nei sentimenti di questa coppia sembra essere stato uno degli autori del reality. Gabriele Parpiglia, tramite il suo profilo Instagram, si dice abbia regalato un succulento spoiler su quello che andrà in onda la settimana prossima su Canale 5.

Al termine della penultima puntata di Temptation, nelle Stories del giornalista è apparso il seguente messaggio: "Difficilmente mi sono trovato a non riuscire a fare un post immediato. Dopo aver visto e pianto con Pago e Serena, credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ad ogni singola parola che è stata raccontata".

Serena allontana Pago e si avvicina al single Alessandro

"Credo che a volte chi lascia, soffra di più. Per stare bene, spesso prima bisogna stare male. Altrimenti si rischia la dannazione", ha aggiunto Parpiglia nello sfogo che alcuni siti di Gossip hanno interpretato come una chiara anticipazione di quella che sarà la decisione finale di Serena e Pago.

Parlando di coppie che si dicono addio e della sofferenza che si prova quando un amore finisce, è come se l'autore avesse preannunciato il punto che il cantante e la sarda hanno deciso di mettere alla loro lunga relazione.

La curiosità del pubblico, inoltre, è anche rivolta al rapporto che la Enardu deciderà di costruire con il single Alessandro a telecamere spente: dopo la promessa che i due si sono fatti di frequentarsi anche a riprese terminate, in molti attendono di scoprire quali risvolti avrà questo flirt nato durante la seconda edizione Vip di Temptation Island.