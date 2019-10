La fine della love story tra Pago e Serena Enardu sta facendo molto rumore. In due momenti distinti i due ex protagonisti di Temptation Island Vip, sono stati intervistati dal settimanale 'Chi' per fornire la propria versione versione dei fatti. La relazione tra Serena e Pago, dopo 7 anni, sembrava essere molto solida. Purtroppo però, non è riuscita a reggere l’urto del docu-reality. Tuttavia, anche se i due hanno capito di voler intraprendere due strade differenti, sembrano soffrire ancora molto.

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il cantautore siciliano è sembrato ancora molto innamorato della sua ex compagna. Pacifico ha confessato di aver visto di nuovo Serena una volta terminato il falò di confronto nell’isola sarda: “Abbiamo pianto, abbiamo parlato e ci siamo mandati dei messaggi”. Nonostante i due abbiano trascorso qualche altro giorno insieme, non c’è stato nessun approccio, neanche un bacio.

Per questo motivo, Pago ha capito che con Serena non c’è nessun futuro. Infine, prima di concludere la sua intervista, l’ex concorrente del docu-reality di Canale 5 ha ammesso: “Mi manca da morire”. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa si può leggere anche la versione di Serena Enardu.

Serena: ‘Mi fa male averlo lasciato’

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raggiunto anche Serena Enardu.

Sebbene l’ex protagonista di Temptation Island sia intenta a rimanere sui suoi passi, ha sofferto molto per l’addio al suo fidanzato: “Mi fa male averlo lasciato”. La sorella gemella di Elga Enardu, ha ribadito di non amare più il suo uomo. Dal racconto della giovane, è emerso che all’interno della coppia le cose non andavano bene già da circa due anni. Dopo il naufragio della relazione, Serena ha ammesso di essere in cura da una psicologa per superare il momento difficile: “Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto”.

Alessandro Graziani: ‘Serena, l’unica che si è messa in gioco’

Una volta terminato Temptation Island Vip, i telespettatori si sono chiesti in quale rapporti siano rimasti Serena ed il single Alessandro. Graziani tramite un’intervista al Magazine di Uomini e Donne ha speso delle belle parole nei confronti della Enardu. Secondo il tentatore, Serena sarebbe stata l’unica concorrente a mettersi in gioco all’interno del reality.

Per quanto riguarda il rapporto tra i due, al momento pare che non ci sia stato un proseguo, una volta spenti i riflettori sull’Is Mouras Relais. L’addio a Pago, per la 44enne sarda è ancora da considerare una ferita troppo fresca per essere archiviata. Non è comunque escluso, che tra i due possa nascere una bella amicizia.