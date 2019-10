Serena Enardu e Pago sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island Vip 2. Una volta terminato il programma, molti telespettatori si sono chiesti se la 44enne abbia continuato a frequentare il suo tentatore. In merito alla questione è intervenuta la diretta interessata. Come molti sanno, la relazione tra Pacifico e l'ex tronista di Uomini e Donne non è riuscita a reggere l'urto del docu-reality di Canale 5.

La vicinanza tra Serena ed il single Alessandro Graziani è stata fatale per il rapporto tra i due concorrenti. Non a caso, la Enardu, una volta terminato il falò di confronto con quello che era il suo compagno da 7 anni, ha deciso subito di incontrare il suo tentatore.

Serena su Alessandro: 'Voglio tutelarlo'

Una volta spenti i riflettori su Temptation Island Vip, molti telespettatori si sono domandati se Serena abbia continuato a vedere Alessandro.

In una recente intervista per il settimanale 'Chi', la Enardu ha fatto chiarezza sul rapporto con il single: "Non rispondo alle domande se l'ho visto o sentito". Poi, la donna ha aggiunto: "Voglio tutelarlo".

Sebbene l'ex fidanzata di Pago non si sia sbilanciata, proprio quest'ultima risposta ha incuriosito i fan. Con tutta probabilità, Serena e Alessandro potrebbero essere rimasti in ottimi rapporti.

Questo non significa affatto che i due abbiano intrapreso una relazione, magari si tratta solo di un rapporto amichevole. D'altronde la 44enne sarda non ha mai rinnegato il percorso svolto al fianco di Graziani: "Non ci siamo baciati, rifarei tutto". Di recente anche Alessandro ha speso delle belle parole nei confronti di Serena, tanto da etichettarla come l'unica concorrente che si è messa in gioco nel reality.

Durante l'intervista pubblicata dal settimanale di cronaca rosa, l'ex protagonista di Temptation è tornata a parlare anche di Pacifico Settembre. La giovane ha ribadito che, con il suo compagno, le cose non andavano da tempo, tanto che anche l'intimità non era più quella di una volta. Infine, Serena ha puntualizzato nuovamente come in casa fosse lei 'l'uomo', ovvero 'chi portava i pantaloni'.

Pago: possibile concorrente di Sanremo

Pacifico Settembre, in arte Pago, dopo l'addio a Serena Enardu sta cercando di riprendere in mano la sua vita.

L'ex concorrente del docu-reality è sembrato ancora molto innamorato della sua ex compagna, tanto da confessare: "Mi manca da morire". Per ripartire, il cantautore ha confessato al magazine diretto da Alfonso Signorini di voler sognare in grande. Pago, infatti, non ha nascosto il desiderio di voler partecipare al prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. L'uomo ha ammesso di voler tornare a scrivere, quindi non è escluso che possa portare un brano da presentare alla giuria della kermesse.