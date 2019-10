Ieri, mercoledì 16 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne: gli ospiti della giornata sono stati gli ex Pago e Serena Enardu. A pochi giorni dalla messa in onda del loro falò di confronto a Temptation Island Vip, i due si sono ritrovati ancora faccia a faccia davanti alle telecamere: lei ha confermato di non amare più il cantante, lui ha fatto sapere di essere pronto a voltare pagina.

Pago e Serena ospiti a U&D dopo la rottura a Temptation

Esattamente come è accaduto nelle scorse settimane con le altre coppie del cast di Temptation Island Vip 2, ieri Maria De Filippi ha ospitato a Uomini e Donne due protagonisti molto discussi. Le anticipazioni che stanno facendo il giro delle rete da qualche ora, infatti, informano i telespettatori che Pago e Serena Enardu sono accorsi davanti alle telecamere per commentare il loro tortuoso viaggio nei sentimenti.

La prima ad entrare in studio è stata l'ex tronista che, visibilmente provata e dimagrita, ha confermato di non provare più amore per l'uomo con il quale è stata per quasi sette anni. A chi le ha chiesto come mai al falò non è riuscita a dire questa cosa al cantante, la sarda ha risposto che le dispiaceva troppo per lui, perché le sembrava di dare un colpo di grazia ad una persona già molto provata da tutta quell'esperienza.

Sebbene si siano rivisti dopo la fine delle riprese, per permettere a Pacifico di riprendersi i suoi oggetti personali dalla casa dell'ormai ex fidanzata, tra i due non c'è stato alcun ripensamento. Pago, sollecitato da tutti i presenti a dire come sta oggi a quasi un mese dalla rottura con Serena, ha spiegato di soffrire ancora ma di essere pronto ad andare avanti, augurando il meglio sia a se stesso che alla Enardu.

Tutto il pubblico dalla parte del cantante

Durante il confronto che i due ex hanno avuto a Uomini e Donne, c'è stato anche un momento di tensione. Quando Maria De Filippi, Gianni Sperti e Alessia Marcuzzi hanno provato a difendere Serena e il comportamento che ha avuto a Temptation Island Vip (soprattutto con il single Alessandro), Pago è intervenuto per mettere in chiaro una cosa. "No, quello che ha fatto lei non può essere giustificato.

Per un uomo innamorato, è inconcepibile vedere la propria donna così, fa tanto male", ha detto il cantante tra gli applausi del pubblico presente.

Se le conduttrici hanno tentato di prendere le parti di colei che è stata bersagliata sui social network per tutta la durata del reality, il suo ex compagno ha sottolineato quanto sia stato sbagliato il suo atteggiamento nel villaggio, soprattutto sapendo che a vedere tutto quello che faceva c'era la persona con la quale ha condiviso quasi sette anni della sua vita.

Interpellata da molti sul legame che ha instaurato con il tentatore Alessandro, la Enardu si è trincerata dietro ad un laconico "no comment".