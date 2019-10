Domani sera andrà in onda in prima serata su Canale 5, la terza stagione della fiction 'L'isola di Pietro'. I fan della fiction di Mediaset ritroveranno Gianni Morandi nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. Secondo le ultime anticipazioni, la terza stagione della serie televisiva verrà mandata in onda il venerdì invece che di domenica come le altre due stagioni, per evitare di entrare in conflitto con la serie di Rai 1, 'Imma Tataranni'.

In particolare, ci saranno quasi tutti i personaggi più amati della serie tv, tranne il vice-questore Alessandro Ferras e il personaggio di Isabella, interpretato da Lorella Cuccarini. Tra le new entry ci sarà Francesco Arca nel ruolo del vice questore Valerio Ruggeri e Francesca Chillemi.

Un nuovo caso da risolvere e l'uscita di scena improvvisa del padre di Caterina

Era stato più volte annunciato già negli scorsi mesi che l'attore Michele Rosiello che ha interpretato il personaggio del vice-questore Alessandro Ferras non avrebbe preso parte alla terza stagione e che quindi, Elena avrebbe dovuto dire addio al suo amato, così come Caterina a suo padre.

Ma cosa sarà mai accaduto a Ferras? Alla fine della seconda stagione lui e la figlia di Pietro aspettavano un bambino. Però dalle anticipazioni risulta che la donna si stia prendendo cura del bambino, con l'aiuto di suo padre. Ma a tutto questo si aggiungeranno gli intrighi e il caso da risolvere di una ragazza morta, oltre che intrecci amorosi e drammi tipici dell'adolescenza.

Trama terza stagione Isola di Pietro

Anche in questa terza stagione, il protagonista sarà l'amato pediatra di Carloforte, Pietro Sereni che ancora una volta troverà tante novità ad aspettarlo.

In particolare, il dottore dovrà districarsi tra sua Elena e i suoi nipoti Caterina e il nuovo arrivato Giacomo, nato dalla relazione tra sua figlia e Alessandro che non c'è più. Ma non è tutto, perché il dottore sarà coinvolto emotivamente in un nuovo caso che vede coinvolti alcuni ragazzi che conosce fin da quando erano piccoli. Elena e Caterina dopo diversi mesi di assenza torneranno sull'isola nella speranza che la ragazza possa ritornare a rivedere.

Ma il cuore della figlia del dottore è spezzato dopo aver perso l'amore della sua vita ed è convinta che nessuno potrà mai sostituirlo.

Però si sa che la vita è imprevedibile e sorprendente e una delle sorprese della donna sarà il nuovo vice-questore interpretato da Francesco Arca. Per Caterina, tra la speranza di ritornare a vedere dopo una delicata operazione e la tristezza per la morte del padre, c'è anche l'amore che prova per Diego.

La relazione tra i due sarà messa a dura prova da un evento inaspettato. In particolare, si scoprirà che Diego aveva una particolare relazione con Chiara, la vittima su cui si indagherà in questa terza stagione. Questo legame potrebbe compromettere la storia d'amore tra il ragazzo e la nipote di Pietro.