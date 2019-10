A Live non è la D'Urso momenti di imbarazzo dopo il racconto di Rocco Siffredi, che ha candidamente rivelato di aver consumato un rapporto con una signora anziana dopo il funerale di sua madre. L'atmosfera era già di per sé abbastanza surriscaldata, ma al momento del racconto dell'aneddoto, in studio ci sono stati attimi di stupore e forte imbarazzo, a cominciare dalla conduttrice e padrona di casa Barbara D'Urso, che peraltro già la scorsa settimana aveva trattato un tema delicato, con il racconto di Sara Tommasi.

L'attore era ospite in studio insieme al figlio Lorenzo, che ha iniziato una carriera nel cinema a luci rosse, non come attore ma come regista. Il tema dibattuto era, naturalmente, la vita di Rocco all'interno del mondo della cinematografia a luci rosse, con Malena Mastromarino (in arte Malena la Pugliese) e Magan Inky (l'ultima scoperta di Siffredi) a portare il loro contributo alla discussione. Ben presto però i rappresentanti del mondo a luci rosse hanno dovuto ribattere alle osservazioni degli opinionisti in studio, a cominciare dagli attacchi di un'agguerrita Alda D'Eusanio.

Alda D'Eusanio contro Siffredi: 'Racconta cos'hai fatto dopo il funerale di tua madre'

La conduttrice e opinionista televisiva non è andata tanto per il sottile nei confronti di Rocco Siffredi, e durante la trasmissione ha attaccato duramente il suo stile di vita e la sua professione, non esitando neppure a dichiarare: "Spero che i tuoi figli non seguano le tue orme". Lo scandalo però si è concretizzato quando, poco dopo la mezzanotte, Alda D'Eusanio ha incalzato Siffredi a raccontare un aneddoto, che l'opinionista aveva appreso durante un docufilm sulla vita dell'attore e di cui era rimasta fortemente scandalizzata.

Siffredi, con la sincerità e l'onestà intellettuale (dobbiamo riconoscerlo) che lo contraddistingue, non si è nascosto dietro scuse e neppure ha tergiversato, ma ha confermato e raccontato, nei particolari, quella vicenda. Praticamente Siffredi ha rivelato che il giorno del funerale di sua madre, dopo le esequie, una vecchia amica di famiglia lo ha invitato a casa per un caffè: una volta accettato l'invito però il caffè si è ben presto trasformato in qualcosa di diverso, con un rapporto (orale) che si è consumato e di cui Siffredi non è riuscito a fornire una spiegazione razionale.

"Non so cosa mi è successo" ha commentato l'attore in studio.

Inutile dire che in studio è calato il gelo, con lo stupore e l'imbarazzo che hanno pervaso l'animo degli ospiti.

Barbara D'Urso 'bacchetta' Alda D'Eusanio

La prima a rimanere spiazzata da questo aneddoto evidentemente fuori programma (raccontato anche con termini molto espliciti) è stata proprio la conduttrice Barbara D'Urso, che dopo un primo momento di costernazione ha redarguito Alda D'Eusanio: "La prossima volta che vuoi far raccontare un aneddoto prima consultati con me".

Poi la conduttrice ha chiesto ripetutamente l'orario, in quanto un tale racconto prima della mezzanotte, in diretta, avrebbe evidentemente causato problemi non solo al programma ma anche all'intera rete televisiva.