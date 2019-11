Taylor Mega non passa mai inosservata ogni volta che viene invitata in qualche salotto televisivo: è successo anche questa volta a Live non è la D'Urso, dove l'influencer è stata ospite nella puntata di lunedì 11 novembre, in collegamento da Sharm El-Sheik.

Questa volta a fare notizia non è stata qualche relazione più o meno clandestina o qualche scatto rubato con relative smentite e scenate di gelosia tra le varie parti in causa, ma le condizioni in cui la bella star del web si è presentata in video, con la bocca probabilmente "impastata" dall'alcol e il classico parlare strascicato di chi ha bevuto un po' troppo.

Ubriaca sì o no? La questione ha tenuto banco per alcuni giorni, fino a che Striscia la Notizia è intervenuta a far luce sulla questione, con un servizio in cui sono stati mandati dei fuorionda registrati durante il collegamento.

La verità di Striscia: Taylor Mega probabilmente ubriaca in diretta

Il caso è stato definitivamente chiarito durante la puntata di ieri sera (14 novembre) di Striscia la Notizia, quando sono stati mostrati i fuorionda del collegamento della Mega con la d'Urso.

L'influencer, prima di andare in diretta su Canale 5, ha dichiarato di aver bevuto almeno quattro vodka. Ovviamente avvertiva del mal di testa, ma nonostante ciò ha proseguito a bere dei drink.

I commenti in merito a ciò che stava succedendo alla Mega, sono arrivati anche dalle persone che si trovavano li a Sharm el-Sheikh. Nel fuorionda si sente una voce che in dialetto romano dice "tojetele er vino".

I dubbi sulle condizioni della bella friulana svaniscono soprattutto quando rischia di cadere dalla sedia.

Ma non è tutto: la stessa Taylor, visibilmente euforica, rivela alle persone che gli stanno intorno: "Non posso fare l'ubriaca. Sono brilla, ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio?", cercando di coprire il microfono, salvo poi essere avvisata da un tecnico che quello che stava chiudendo era l'auricolare.

Taylor Mega brilla in tv: Barbara d'Urso sorride sorpresa

Il collegamento avvenuto in tarda serata non aveva in realtà lasciato dubbi agli spettatori: Taylor era un po' su di giri e non riusciva ad articolare bene le parole. Lei, durante il collegamento, ha più volte smentito di aver bevuto, anche se la stessa Barbara d'Urso non è sembrata particolarmente convinta, tanto da chiedere a Taylor, visibilmente divertita, se si fosse fatta uno "spritzzettino" prima della diretta.

La conduttrice, insomma, non è sembrata infastidita dall'atteggiamento di Taylor, apparendo piacevolmente divertita, anche se, tra un sorrisetto e l'altro, si è più volte sincerata se la sua ospite stesse bene.