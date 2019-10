Una vita, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 26 al 2 novembre 2019 rivelano che Samuel Alday chiederà a Lucia Alvarado di sposarlo. Ursula metterà in guardia la cugina di Celia mentre le condizioni di salute di Servante peggioreranno. Per finire, Maria e Higinio Baeza proseguiranno nel loro piano per impossessarsi delle ricchezze dell'Escolano.

Una Vita: Maria inganna Casilda

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Gli spoiler di Una Vita riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 26 al 2 novembre svelano che Telmo inizierà a fare delle investigazioni su Jimeno Batan dopo averlo beccato a parlare con Samuel. Felipe e Celia, al contrario, daranno l'allarme non appena sapranno che Lucia non è rientrata a casa per dormire.

A quel punto, la fidanzata di Antonito metterà al corrente i coniugi Alvarez Hermoso che l'Alvarado ha trascorso la notte in mansarda. Quest'ultima inizierà a non avere fiducia né dell'Alday né del prete, ciò avverrà quando il Martinez gli confiderà dell'incontro con lo strozzino. Casilda e Rosina, al contrario, riusciranno a fare la pace. Successivamente, la figlia di Maximiliano ritornerà a vivere sotto lo stesso tetto con gli Hidalgo.

Lolita gelosa di Carmen

Higinio indurrà Maria a proseguire con il suo piano nei confronti di Casilda. Nel frattempo, Leonor chiederà a Carmen di fare il personaggio di uno spettacolo teatrale sull'amore tra Heliodora e Martina, tanto da far scaturire la gelosia di Lolita. Pena, al contrario, si sottrarrà all'idea di prendere il posto di Servante mentre il prete, al contrario, domanderà a Jimeno notizie più dettagliate su Samuel. Per finire, gli attori inizieranno a creare problemi, tanto da mandare in bestia la Hildago.

L'Alvarado riceve la proposta di matrimonio da Samuel

Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita (in programma dal 26 ottobre - 2 novembre), inoltre, rivelano che l'Alday dichiarerà il suo amore a Lucia mentre Maria solleciterà Casilda a chiedere l'eredità di Maximiliano per scappare il più lontano possibile. Flora e Carmen, al contrario, non saranno d'accordo sul baciarsi nel bel mezzo della recita teatrale.

Samuel, nel frattempo, proporrà all'Alvarado di diventare sua moglie davanti a Felipe e Celia, in quanto ha fatto già richiesta per avere l'annullamento del matrimonio con Bianca.

Casilda non crede a sua madre e al medico Baeza

Martinez verrà a sapere del sotterfugio del figlio di Jaime, tanto da rallentare la prassi per la cancellazione matrimoniale dalla chiesa. Fabiana, al contrario, vedrà Higinio e Maria scambiarsi un bacio tanto da dirlo immediatamente a Casilda che non crederà per niente alla al suo racconto.

Quest'ultima, però, in seguito inizierà a nutrire delle incertezze sulla madre e il medico Baeza. Ramon, nel frattempo, si innervosirà molto non appena saprà che il figlio vuole mettere in vendita il poligrafo. Nello stesso momento, Telmo farà il possibile per fare in modo che Lucia e Jimeno si vedano con lo scopo che sbugiardi Samuel. Sfortunatamente, le cose non andranno come il prete aveva pensato. Per finire, la condizione di salute di Servante peggiorerà ulteriormente, tanto da essere ad un passo dal decesso.