Taylor Mega ancora protagonista a Live - Non è la d'Urso: nella puntata di lunedì 19 novembre con estrema disinvoltura la bella friulana pone fine ad uno dei casi televisivi più discussi della settimana. Durante un collegamento avvenuto la settimana scorsa infatti, Taylor era apparsa evidentemente su di giri, anche se la stessa aveva più volte negato di aver bevuto. I fuori onda mandati in settimana da Striscia la Notizia l'avevano però chiaramente smascherata: nei video è lei stessa che ammette ai tecnici che la circondano di aver abusato di vodka. In uno di questi si vede Taylor addirittura cadere dalla sedia.

Taylor Mega arriva in studio a Live, ad aspettarla c'è uno spritz

Durante il collegamento della settimana scorsa, in diretta da Sharm El Sheik, la stessa Barbara D'Urso si era resa conto della mancanza di lucidità della sua ospite, chiedendole simpaticamente se "prima della diretta si era fatta uno spritzettino". Il gioco quindi continua in questa nuova puntata: quando la bella influencer arriva come ospite in studio e ad aspettarla alla sua postazione trova proprio il celebre cocktail.

Tra il serio e il faceto non resta quindi che ammettere che effettivamente nel collegamento della puntata precedente un po' di alcol era stato assunto: non spritz ma vodka, quattro shottini per la precisione. Niente di male, anche se era meglio non farsi vedere in quelle condizioni in diretta televisiva, ma le decine di migliaia di seguaci che Taylor può vantare su Instagram, non si sono certo scandalizzati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Barbara D'Urso

Taylor Mega tenta di giustificare il suo stato di ebbrezza

Ad onor di cronaca c'è da dire che Taylor ha timidamente tentato in qualche modo di trovare una giustificazione, dicendo letteralmente: "La vodka che bevi in Egitto non è la stessa che bevi in Italia". La dichiarazione ha suscitato l'ilarità del pubblico e degli opinionisti presenti in studio, con Giovanni Ciacci che non si è fatto scappare l'occasione di intervenire e di precisare che la vodka è la stessa in tutte le parti del mondo.

Taylor sembra comunque essere una vera e propria intenditrice della bevuta in questione, dichiara infatti di aver bevuto un paio di vodka anche prima dell'ingresso in studio. L'influencer, ammettendo comunque di essere stata quanto meno brilla, prosegue poi con una riflessione tutto sommato condivisibile: "Da buona friulana di solito tre shottini li reggo bene". Da notare anche una rivelazione che lascia comunque dubbi sulla sua veridicità: sempre in relazione al collegamento alcolico da Sharm El Sheik, Taylor ha sostenuto che il giorno successivo è dovuta ricorrere a una flebo da tanto che stava male.

Il segmento di trasmissione si chiude tra leggerezza ed ilarità, con Barbara d'Urso visibilmente divertita dalla situazione, scaturita da un fatto che, bene o male, ha fatto parlare tutta la settimana. Naturale quindi che la presenza di Taylor Mega in studio era attesa dal pubblico di Live, anche e soprattutto dopo i divertenti servizi mandati in onda da Striscia la Notizia.