La relazione tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez è arrivata al capolinea. Tramite un'intervista rilasciata al Magazine di Uomini e donne, l'ex corteggiatrice del dating condotto da Maria De Filippi ha svelato i motivi che l'hanno portata a dire addio all'ex tronista.

La liaison tra Sonia e Ivan era iniziata gonfie vele. Gonzalez fin dal primo momento aveva mostrato un certo interesse verso la Pattarino.

Dal canto suo Sonia aveva deciso di iniziare una convivenza con Ivan. L'ex corteggiatrice infatti, aveva lasciato il suo lavoro e la casa.

Nonostante il grande passo di Sonia, la giovane ha confidato di essersi trovata davanti un uomo più concentrato su se stesso piuttosto che sulla vita di coppia. È proprio in occasione del suo compleanno che la Pattarino avrebbe deciso di mettere la parola fine alla storia con il suo uomo.

La confessione di Sonia: 'Ci siamo lasciati per telefono'

Di recente Sonia Pattarino è stata raggiunta dal Magazine di Uomini e Donne per parlare della fine della sua relazione con Ivan. Sulle pagine della rivista, si legge che i due per ricucire il loro rapporto si erano regalati un viaggio in Messico. Anche se la coppia era riuscita nell'intento, nel giorno del suo compleanno Sonia ha dovuto fare i conti con un'altra verità.

Secondo la giovane, Ivan avrebbe inventato mille scuse per non raggiungerla in un giorno così speciale. Ma non solo, da parte dell'ex tronista non sarebbe arrivata nessuna sorpresa. Proprio a causa della mancanza di Gonzalez, Sonia avrebbe deciso di chiudere la sua storia.

Sonia con molto rammarico ha dichiarato: "Ci siamo lasciati per telefono, perché lui non ha voluto un confronto faccia a faccia".

Da quel momento in poi, i rapporti tra i due si sarebbero interrotti e l'iberico non avrebbe fatto nulla per recuperare la situazione.

Prima di concludere l'intervista, la Pattarino ha tirato le sue conclusioni su Ivan Gonzalez: "Penso che non mi abbia mai amato, ma che fosse solo infantile".

Ivan sbotta su IG: 'Due mesi fa non era così'

Dopo l'intervista di Sonia Pattarino, Ivan Gonzalez è letteralmente sbottato su Instagram.

L'ex tronista tramite un post pubblicato sul proprio account ha tuonato: "Due mesi fa non era così". A quanto pare Ivan non sembra essere affatto d'accordo con le ultime dichiarazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata. Se tra i due sia possibile un ritorno di fiamma, al momento non è dato saperlo. Gonzalez, non molto tempo fa, dopo essere stato raggiunto da Amedeo Venza, aveva confessato di avere ancora il cuore impegnato.

Chissà che Ivan questa volta non decida davvero di fare dei passi verso Sonia per farla ricredere. D'altronde quest'ultima ha ribadito che è il "volere ad unire le persone".