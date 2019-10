Lunedì 13 ottobre è stata trasmessa l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Una volta spenti i riflettori sul reality-show di Canale 5, Pago ha dato luogo ad un duro sfogo sui social. Pacifico Settembre e Serena Enardu al termine di un falò di confronto infuocato hanno deciso di intraprendere due strade differenti. L’ex concorrente del programma targato Mediaset, dopo aver visto che molti telespettatori si sono schierati dalla sua parte, ha deciso di ringraziare tutti i suoi sostenitori.

L‘artista ha esordito così: “Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza”. Nel post pubblicato su Instagram, Pago oltre a spendere delle parole per i suoi fan, ha ringraziato la sua famiglia. Per il cantautore i suoi parenti hanno sempre svolto un ruolo importante all'interno della sua vita.

Il cantautore ha omaggiato i suoi genitori, la sorella e suo fratello.

In merito all’addio con Serena, Pacifico, dopo aver capito che la Enardu non può essere la donna della sua vita, ha preferito scegliere la via del silenzio. Una volta tornato single, Pago ripartirà senza dubbio da se stesso e dal suo lavoro, dall'affetto della sua famiglia e da suo figlio.

Pago: le parole della sorella

Durante il lungo post pubblicato su Instagram, Pago non solo ha ringraziato i suoi fan, ma ha speso anche delle belle parole verso la sua famiglia.

Tali affermazioni non sono passate inosservate agli occhi della sorella, che ha subito lasciato un commento. La donna ha rivelato di essere orgogliosa di avere un fratello come Pago: “Un'anima nobile, sensibile, rara”. Inoltre, la sorella del cantautore si è detta felice che da casa tutta Italia abbia visto il percorso di suo fratello.

Serena Enardu, cita Alda Maerini sui social

Mentre Pago, appena tornato in possesso dei social, ha pubblicato un lungo post, Serena Enardu ha scelto la via del silenzio.

L’ex compagna di Pacifico ha pubblicato solamente delle Stories in compagnia della sorella gemella Elga. Tramite un post, invece, ha postato una citazione di Alda Maerini: “Alle volte il silenzio dice quello che il tuo cuore non avrebbe mai il coraggio di dire”. Con molta probabilità Serena ha deciso di non parlare di quanto accaduto per aspettare il faccia a faccia che avverrà negli studi di Uomini e Donne.

Nonostante l’ex fidanzata di Pago abbia scelto di restare in silenzio, sui social al suo indirizzo sono arrivati numerosi commenti negativi.