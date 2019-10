La puntata di Amici Celebrities che andrà in onda stasera, sabato 5 ottobre, è stata registrata poche ore fa. Il blog "Vicolo delle News" ha pubblicato le anticipazioni dettagliate di quello che è accaduto in studio tra i due team in gara, sugli ospiti presenti e sulla sostituzione temporanea di Alberto Urso. Anche questa settimana, a lasciare il programma sono stati un concorrente dei Blu e uno dei Bianchi: a decretare il nome degli eliminati, stavolta è stata la severa giuria.

Nuovo regolamento ad Amici Celebrities: più potere alla giuria

Venerdì 4 ottobre è stata registrata la puntata di Amici Celebrities che sarà trasmessa tra poco ore su Canale 5: in rete, dunque, è già possibile trovare gli spoiler di quello che è accaduto tra Bianchi e Blu e chi sono gli eliminati. Su "Vicolo delle News", ad esempio, si legge che sono stati tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco del terzo appuntamento con la prima edizione Vip del talent-show: dai The Kolors al duo Benji & Fede, accorsi anche per promuovere il loro nuovo singolo "Sale".

Maria De Filippi, che ha confermato che a partire dalla prossima puntata (che andrà in onda mercoledì 16 ottobre) ci sarà Michelle Hunziker a condurre il programma, ha informato tutti i presenti del nuovo regolamento che gli autori hanno pensato per la fase finale.

A differenza delle scorse settimane dove a decidere gli eliminati erano anche i concorrenti con le loro nomination, ieri sera tutto il potere è passato nelle mani della giuria: le nuove regole, infatti, prevedono che i due esclusi della serata siano decretati da una classifica stilata dai giudici dopo le manche di gioco.

Giuliano Peparini, Platinette, Ornella Vanoni e Al Bano (quarto giudice della 3^ puntata), hanno dato dei voti a tutti i componenti della squadra perdente di ogni sfida: il talento che raggiunge il punteggio più basso, è automaticamente eliminato.

A finire in fondo alla graduatoria al termine della prima manche, è stato Ciro Ferrara, mentre Raniero Monaco di Lapio è risultato il meno votato del secondo confronto: sono loro due, dunque, i personaggi che hanno lasciato la gara a poche puntate dalla finale.

Alberto Urso assente, Michelle Hunziker subentra a Maria

La puntata di Amici Celebrities registrata ieri, è cominciata con la presentazione di colei che ha preso il posto di Alberto Urso a capo dei Blu: visto che il tenore era impegnato con un concerto del suo tour nei teatri, la collega Annalisa lo ha sostituito egregiamente, ma soltanto per questa settimana.

La serata, dunque, si è aperta con un'inedita prova immunità: tutti i concorrenti avevano la possibilità di non rientrare tra i possibili eliminati, qualora avessero superato il difficile test sull'intonazione valutato da un maestro d'orchestra. Filippo Bisciglia, Francesca Manzini e Ciro Ferrara ci hanno provato, ma nessuno di loro ha convinto il giudice.

Maria De Filippi, inoltre, ha informato il pubblico che dalla prossima registrazione fino alla finalissima, a condurre il talent-show sarà Michelle Hunziker (che il 5 ottobre terminerà l'impegno con Striscia la Notizia).